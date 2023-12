Dona un juguete y compite en la Décima Carrera de Rábanos

+ Las y los corredores podrán inscribirse a esta carrera con causa, regalando un juguete nuevo, no bélico y que no use baterías. La Carrera de Rábanos se llevará a cabo el 23 de diciembre a las 07:30 horas.

Oaxaca de Juárez, Oax.- El Gobierno del Estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca y el Instituto del Deporte (Indeporte), en coordinación con la promotora deportiva Azpe Run, invitan a participar en la décima edición de la Carrera de Rábanos que se llevará a cabo el 23 de diciembre a las 07:30 horas.

Para participar, las personas interesadas deberán donar un juguete nuevo, no bélico y que no use baterías.

Cabe destacar que esta carrera atlética se realiza en el marco de la campaña Tangu Yú, que significa ‘muñeca de barro’ en la lengua zapoteca, con la finalidad de recolectar la mayor cantidad de juguetes que serán entregados a la niñez que habita en comunidades de alta marginación a partir del 6 de enero de 2024, con motivo del Día de los Reyes Magos.

De esta manera, a través del Indeporte se invita a la población a participar en esta carrera de seis kilómetros que tendrá como lugar de salida y meta la avenida Independencia, esquina con García Vigil.

Las personas corredoras que deseen sumarse a esta carrera con causa pueden realizar su inscripción hasta el 22 de diciembre en el Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón, ubicado en la calle Derechos Humanos, colonia América Sur, en un horario de 11:00 a 14:00 horas.

De igual manera, pueden realizarlo a través de la liga electrónica: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScERxE_sYk_QKNs-xlixhYpVmz_bFVVF4nhuqWQV5m5OnJhnw/viewform

Es importante señalar que las personas que se registren en línea, deberán recoger su número de inscripción de manera física en las instalaciones del conocido Complejo Deportivo, en los horarios antes mencionados, momento en el que entregarán un juguete para sumarse a la campaña del Sistema DIF Oaxaca.

Asimismo, las personas que no puedan acudir antes del 22 de diciembre, podrán recoger su número de registro y entregar su juguete el día de la carrera, el 23 de diciembre, en el punto de partida de la misma, en un horario de 6:00 a 7:15 horas.

En esta edición de la carrera se contará con las categorías de 18 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 años en adelante.

Para garantizar la seguridad de quienes compiten se contará con la protección de las policías viales municipal y estatal, así como hidratación, servicios de salud y seguridad pública.