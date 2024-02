Celebran tradición de los Paseos Florales con perspectiva de género

+ Este año, por primera ocasión, se realizaron los Paseos Florales de los viernes de cuaresma, pero con perspectiva de género. Con la intención de fortalecer el respeto a los derechos de las mujeres, la UABJO arrancó la campaña “Yo me comprometo”.

Oaxaca de Juárez, Oax.- En un ambiente festivo, colorido, lleno de música, risas, flores, vistosas marmotas y trajes regionales de diversas localidades de nuestro estado, con la participación de la Escuela Preparatoria número 1, inició la celebración de los Viernes del Llano, organizados por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

Este 2024, la recreación de dicha tradición universitaria, contó con algunas modificaciones con perspectiva de género, basadas en un enfoque jurídico, acorde a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la intención de fortalecer el respeto pleno a los derechos humanos y a la no violencia en contra de las mujeres, así lo dio a conocer la Directora de Equidad y Género de esta Casa de Estudios, Dra. Xóchitl Edith Bautista García.

Derivado de lo anterior, se percibió un ambiente diferente, donde las y los participantes convivieron de manera sana y colaborativa, haciendo énfasis en mantener las tradiciones, el fomento a los valores y el respeto a las mujeres.

En este contexto, las estudiantes portaron trajes regionales, y sentadas en semicírculo, a un costado del hemiciclo a Juárez, recibieron flores, las cuales fueron el símbolo de la campaña “Yo me comprometo”, consistente en que, por cada flor entregada, se asume un compromiso. Por ejemplo: “Yo me comprometo a respetarte”, “Yo me comprometo a no acosarte”, Yo me comprometo a ayudarte si estás en peligro”, entre otras, con la idea de fomentar espacios más seguros.

Al respecto, la Mtra. Viridiana Cervantes Jarquín, Directora de la Escuela Preparatoria número 1, celebró la disposición de las autoridades administrativas, personal docente y comunidad estudiantil, por hacer posible esta dinámica, la cual contribuye a la no violencia de género, y se pronunció por seguir trabajando a favor de las mujeres.

Al concluir dicha actividad, amenizada por la Tuna Real Universitaria, se nombró a las madrinas de esta edición:

En este acto, estuvo presente también, el Director de Educación Media Superior, Mtro. Emilio Osorio Cruz.

Finalmente, se convocó a la comunidad universitaria, y sociedad en general, a sumarse a esta campaña, cuyo propósito principal es promover el respeto a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, y seguir construyendo en conjunto, espacios libres de violencia.

