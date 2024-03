Con estos bueyes (güeyes) hay que arar

Diario Ejecutivo

Los aztecas utilizaban la palabra huey para designar a alguien grande, por eso el huey tlatoani era el mandatario o emperador.

Curiosamente la palabra degeneró en todo lo contrario y la Real Academia Española de la Lengua señala sólo: güey: persona tonta”

La Fundación del Español Urgente (Fundeu) señala que se define como “persona desconocida y despreciada”, pero también como “tonto”. Se cree que viene de la palabra buey y, que de ahí, por una homología lingüística, derivó en la palabra que ahora utilizamos. Sin embargo, ha sido tanto su uso, que ya se usa como un pronombre: “cómo estás, güey”.

La palabra buey, la Real Academia de la Lengua la describe como “’Macho vacuno castrado”.

Y existe un dicho muy conocido en México y también en España: “Con estos bueyes hay que arar”, que significa según el Diccionario Abierto de Español: “Expresión coloquial, usado, usada, para indicar que hay que arreglárselas con lo que se tiene”.

El caso es que en México, en la impartición de justicia, con estos bueyes (machos vacunos castraos) hay que arar, aunque más bien debería escribirse que con estos güeyes hay que arar, en el sentido que le da la Fundeu “persona desconocida y despreciada· o a la de la Academia de la Lengua: “persona tonta”.

Desde luego muchos de los “güeyes” que imparten justicia en nuestro país se sientes “hueyes” en el sentido que le daban los aztecas y se consideran emperadores.

Por eso caen en casos como los siguientes:

Exoneran a imputados de OHL

El juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al centro de justicia del penal federal del Altiplano, determinó la no vinculación a proceso penal de cuatro ex funcionarios mexiquenses y tres ex directivos y miembros del consejo de administración de la empresa Aleática (antes OHL México), a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) había imputado el delito de explotación ilegal de un bien de la nación, por el caso del Viaducto Bicentenario.

El juzgador (güey que se cree huey) reconoce que hay irregularidades al pasar una posesión federal (el periférico capitalino), a una posesión estatal (del estado de México) para que se convirtiera en propiedad privada, pero exoneró a Andrés Oteyza y Sergio Hidalgo, directivos de OHL, a Ernesto Némer Álvarez, secretario general de Gobierno durante el sexenio de Alfredo del Mazo; Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad; Tomás Angulo Lara, director del Sistema de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos, y Joaquín González Bezares,

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló un largo historial de este juez, como apoyar al ex magistrado Isidro Avelar, acusado de enriquecimiento ilícito. En ese caso “llegó al extremo de manifestar que era respetable que los jueces realicen actos ilícitos, siempre y cuando sea en el marco de su vida personal”. Este magistrado había sido acusado de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la FGR mencionó que “el 29 de junio de 2023, este mismo Juez dictó sentencia absolutoria en favor de un Magistrado de Circuito, a quien se le seguía juicio por enriquecimiento ilícito, en la causa penal 519/2019, en materia federal.

La FGR resaltó que “ahora, en el caso del Viaducto Bicentenario (OHL), al Juez Daniel Ramírez Peña ya se le siguen todos los procedimientos legales, para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la Nación”. Incluso, según la Fiscalía, llegó a un extremo verdaderamente inconcebible, ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos con los cuales se imputaría la comisión de delitos a cuatro ex funcionarios de esa entidad respecto de la concesión del Circuito Bicentenario a una empresa privada, lo que generó un daño patrimonial de ocho mil millones de pesos, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano.

Conozco el caso y en varias ocasiones entrevisté a Paulo Díez Gargari, quien me enseñó la cantidad de documentos, incluso con falsificaciones de firmas en el caso OHL. Y desde luego, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto estuvo involucrado directamente, pero los güeyes exoneran a todos.

El apoyo a Ricardo Salinas

Esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar un amparo directo a Grupo Salinas y a su empresa Totalplay para evitar el pago de 545 millones de pesos de impuestos.

La instancia jurisdiccional del máximo órgano de justicia del país, encargado de resolver juicios de amparo, determinó que las empresas de Ricardo Salinas Pliego no aplicaron deducciones de manera indebida.

También resolvieron que el dueño de Banco Azteca, Grupo Elektra, TV Azteca, entre otras compañías, no aplicaron estas deducciones en conceptos como comisiones a distribuidores o gastos administrativos, por lo que fallaron, por mayoría de votos, en otorgar dicho amparo para no pagar ese impuesto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo votos en contra fue fueron de la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro Luis María Aguilar Morales. Llama la atención que la ministra Yasmín Esquivel quien se había caracterizado por su seriedad, votó a favor.

Desde luego Ricardo Salinas festejó el triunfo y hasta se burló de los mexicanos que pagamos impuestos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso explicando que aún en este caso el empresario propietario de Elektra (empresa degradada esta semana por Fitch Ratings) tendrá que pagar más de mil millones de pesos.

Doble moral en el INE

Este jueves el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por unanimidad la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para crear un protocolo de investigación, entre ese instituto, las autoridades federales y las empresas de redes sociales para identificar, prevenir y exponer campañas calumniosas automatizadas que difundan noticias o información falsa en el actual proceso electoral.

Frente a la inminente impugnación del partido guinda, será de nueva cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que diga la última palabra sobre los alcances de la denuncia.

Concretamente se presentaron los estudios de seguimiento a las campañas negras emprendidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, según los cuales se identifican la operación de bots para sembrar los mensajes de las campañas negras bajo el hashtag narcopresidente, narcocandidata y selevaacaerelpaís, documentadas por el Programa Universitario de Estudios sobre democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) y del investigador independiente, Julián Mazoy, en las que se da cuenta del entramado de cuentas que o están vinculadas a integrantes de Coparmex o están financiadas, mediante anuncios, de gobiernos de Chihuahua y Guanajuato.

Por ejemplo, la empresa Euthenics Consulting forma parte de este tipo de campañas pero una de las socias principales es Ximena Céspedes, presidenta del Comité de Difusión de la Coparmex.

Pero eso sí, violando la libertad de prensa y el derecho a la información (personalmente así lo considero), el INE obligó a bajar de las redes sociales una entrevista que realizó una periodista española al presidente Andrés Manuel López Obrador.

