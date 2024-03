Expropiación petrolera, defensa del patrimonio de la nación: Salomón Jara

+ En el marco del 86 aniversario de la expropiación petrolera, el Gobernador Salomón Jara Cruz se refirió a este hecho histórico como la mayor acción en defensa de la soberanía del país en tiempos de paz.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Durante la conferencia de prensa de este lunes, el Mandatario estatal expresó que este pasaje histórico encabezado por el General Lázaro Cárdenas del Río en 1938 es ejemplo del patriotismo de las y los mexicanos, y la herencia de las mujeres y hombre de aquella época que salieron en defensa del patrimonio de la nación.

“Por ello, en esta fecha, honramos con mucho respeto la memoria y el invaluable legado del General Cárdenas”, dijo.

Jara Cruz expresó que, con este ideal, las acciones realizadas están encaminadas a defender los bienes de la nación para el disfrute del pueblo, ejemplo de ello es el campo de golf de Tangolunda en Huatulco que se busca convertirlo en un parque público al que podrán acceder todas y todos los mexicanos, y no sólo quien pueda pagarlo.

Luego de señalar que este espacio nunca fue propiedad de un particular, sino que estaba concesionado pero el permiso no fue renovado legalmente y no se llegó a un acuerdo entre el Gobierno de la República y el anterior concesionario, autoridades federales trabajan en un plan para convertir esta zona de reserva natural en un atractivo turístico.

En este sentido, añadió que, ante la denuncia por la presencia de hombres armados en este recinto, elementos de la Guardia Nacional acompañaron en días pasado a inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para revisar la integridad de los sellos de clausura colocados en el lugar.

Presentan campaña de seguridad en la carretera

En este encuentro con los medios, fue presentada la campaña para prevenir accidentes, reducir el riesgo de lesiones, salvar vidas y proteger a las personas que circulan por la autopista Oaxaca-Puerto Escondido.

De esta manera se busca concientizar a las y los conductores sobre los límites de velocidad y recomendaciones en general para viajar con precaución.

Planes de Ordenamiento Territorial y Atlas de Riesgo Municipales para un mejor Oaxaca

Toda vez que en Oaxaca se presentan 4 de cada 10 daños por desastres registrados a nivel nacional, se dio a conocer que el Gobierno del Estado a través del Instituto de Planeación para el Bienestar se encuentra laborando en 40 planes de Ordenamiento Territorial y 40 Atlas de Riesgo Municipales encaminados a evitar inversiones de infraestructura y asentamientos humanos en territorios de condiciones de alto riesgo.

De 2023 a la fecha se han realizado 14 Atlas de Riesgo en el Istmo y 4 Planes Municipales de Desarrollo Urbano, así como 76 programas de Ordenamiento Ecológico Regional de Territorio.