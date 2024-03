El Campo de Golf Tangolunda será un parque al servicio del pueblo: Salomón Jara

+ El gobernador Salomón Jara aclaró que el Campo de Golf Tangolunda ubicado en Bahías de Huatulco, siempre ha sido de la nación, nunca propiedad de un particular. Solo se estaba concesionado pero el permiso no fue renovado legalmente, explicó.

Por Jorge Vega Aguilar

Oaxaca de Juárez, Oax.- El Gobernador Salomón Jara Cruz acusó que hay una campaña “grosera, agresiva” en diferentes medios de comunicación en contra del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para desinformar a la opinión pública en relación al campo de golf de Tangolunda en Bahías de Huatulco y señalar que ese espacio fue tomado por la fuerza.

“Se ha dicho también que la Guardia Nacional golpeó a trabajadores, lo cual es mentira, porque no hubo tales acciones”, indicó Jara Cruz en su conferencia de prensa mañanera semanal.

Explicó que en el campo de golf, “que siempre ha pertenecido a la nación y nunca fue propiedad de un particular”, sólo se hizo valer el Estado de Derecho.

“Los elementos de la Guardia Nacional acompañaron en días pasados a inspectores de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa) para revisar la integridad de los sellos colocados en el lugar luego de una denuncia de la presencia de hombres armados en ese sitio”, señaló.

.

Reiteró que el campo de golf nunca fue propiedad de un particular, sino que estaba concesionado pero el permiso no fue renovado legalmente y no se llegó a un acuerdo entre el Gobierno de la República y el anterior concesionario.

“Ahora, las autoridades federales trabajan en un plan para convertir esa zona de reserva natural en un atractivo turístico”. “Se busca que sea un parque público donde puedan acceder todas y todos los mexicanos, y no sólo quienes puedan pagar”, subrayó, e hizo un llamado a que “no nos dejemos engañar por medios de manipulación”.

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López se refirió al proceso de reordenamiento territorial sustentable en Santa María Huatulco, para brindar certeza jurídica a la propiedad y subsanar la necesidad de vivienda.

En este sentido, “el Gobierno del Estado a través de la secretaría de Gobierno (Sego), atiende a más de 2 mil familias oaxaqueñas que durante más de 10 años han ocupado zonas propiedad de la nación”.

Romero López dijo que ese proceso de reordenamiento territorial lo intentó llevar a cabo hace 4 años el gobierno anterior, pero se contaminó políticamente ya que se pretendió darle un uso electoral, por lo cual lo retomó la actual administración.

El titular de la Sego explicó que ya se han concluído más de 2 mil 400 censos de personas a través de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal, la Sego, el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), así como la Consejería Jurídica y Asistencia Legal.

Se prevé que una vez que concluya el proceso electoral 500 personas serán legalmente titulares de sus propiedades, apuntó.