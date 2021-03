Sigue en declive la economía nacional, advierten empresarios

+ Tenemos una situación económica desventajosa, las inversiones no se recuperan y las condiciones económicas siguen siendo precarias: presidente del CCE

CIUDAD DE MÉXICO.-. 2 de marzo de 2021.- El sector empresarial mexicano reconoció que la caída en la economía continuó durante el primer bimestre de 2021, lo cual hace lenta la recuperación del mercado interno y con ello se prioriza trabajar para acelerar la aplicación de vacunas contra Covid-19 y e impulsar las inversiones.

“Seguimos cayendo en la economía. Los datos preliminares de enero apuntan a que fue de 4 por ciento. Seguimos decreciendo, así que tenemos una situación económica desventajosa, las inversiones no se recuperan y las condiciones económicas del país siguen siendo precarias”, reconoció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

“Si bien se prevé un rebote del Producto Interno Bruto (PIB) entre 4 y 5 por ciento para este año, lo cierto es que nos llevará al menos dos años en promedio recuperar la economía que teníamos antes de la pandemia”, señaló el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

En entrevista, ambos líderes expusieron cuáles son los principales temas en la agenda empresarial que estarán impulsando para apoyar la reactivación de la economía tanto con el Legislativo como con el gobierno federal.

VACUNAS

Salazar y Medina Mora coincidieron en que el plan de vacunación avanza también a pasos lentos; sin embargo, reconocieron la disposición del sector empresarial para apoyar al gobierno con propuestas para lograr en un menor tiempo la inoculación. Salazar adelantó que ya presentaron un programa de cómo se podría organizar la vacunación en marzo, cuando lleguen más vacunas.

INVERSIONES Y OUTSOURCING

“Si no hay inversión no hay crecimiento, lo hemos dicho, si la inversión no mejora tampoco la economía” dijo el presidente del CCE, quien además, detalló que se mantienen las reuniones con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda para definir el tercer paquete de proyectos de infraestructura. “Evaluamos cómo van los dos proyectos anteriores”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Medina Mora, puntualizó que las mesas de diálogo en subcontratación siguen abiertas, en las cuales ya se aprobó que exista la subcontratación especializada, aquella que no es el centro del negocio, y también la subcontratación de servicios compartidos. Dijo que todavía está sobre la mesa el tema de la subcontratación temporal y la interna.

Otros pendientes en los que trabajará el sector privado es en torno a la iniciativa preferente sobre la Ley de la Industria Eléctrica, pues si bien ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, esperan que todavía se pueda corregir en el Senado. “Trabajaremos con los senadores esperando que corrijan esta iniciativa preferente porque tiene varios inconvenientes para el desarrollo del país”, comentó.

ACTIVIDAD ECONÓMICA FRÁGIL Y TITUBEANTE

Los indicadores manufacturero y no manufacturero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) se mantuvieron en zona de contracción durante febrero de 2021, lo que da muestra de una reactivación de la economía frágil y titubeante.

Además, durante febrero se manifestaron los efectos económicos adversos sobre los servicios y el comercio asociados a las restricciones a la movilidad, por el alza en casos de contagios de covid-19 al inicio de año.

En el reporte mensual, el Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 0.3 puntos en febrero para ubicarse en 49.1 unidades, con lo cual se mantuvo en zona de contracción por veintiún meses consecutivos; el Indicador IMEF No Manufacturero (del comercio y los servicios) registró un aumento en febrero de 1.1 puntos para cerrar en 49.4 unidades y ubicarse en zona de contracción por treceavo mes consecutivo.

Para el IMEF, que preside Ángel García-Lascuráin, si bien los pronósticos de crecimiento económico de este año han venido mejorando, impulsados sobre todo por las mejores perspectivas económicas para Estados Unidos, los indicadores de enero muestran que la actividad económica comienza el año con dificultades.

Dijo que el ambiente de negocios y las perspectivas para la inversión siguen deteriorándose por acciones desafortunadas de política pública, destacando la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

