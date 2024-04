Contra los plásticos para salvar a la Madre Tierra. Apliquemos las “3R”

Por Ernestina Gaitán Cruz

Oaxaca de Juárez, Oax.- Cada año la población mundial genera 430 millones de toneladas de desechos plásticos. México, alrededor de 5.7 millones y la capital de Oaxaca y sus 25 municipios conurbados, generan más de 800 toneladas al día entre plásticos, botellas, empaques, envolturas, cartones y unicel, entre otros. Cada persona contribuye con casi un kilo de basura al día.

La mayoría de estos desechos de un solo uso y de vida corta, se convierten en basura, llegan a los océanos, invaden la cadena alimenticia de los mares y al final afectan la vida humana. Por la amenaza que representan para nuestra salud, este año el Día de la Tierra, celebrada cada 22 de abril, tuvo por lema “El planeta contra los plásticos”.

La Madre Tierra, la Pachamama, nos ha dado señales de su deterioro con el cambio climático, el calor extremo, los incendios forestales, la degradación de la tierra, la falta o exceso de lluvias, la pérdida de biodiversidad y las sequías, todo lo cual afecta al ser humano y le niega el derecho a vivir en un ambiente saludable al carecer de agua, aire limpio y alimentos suficientes.

Vivimos en la Tierra, formada hace 4,543 miles de millones de años, que late cada 26 segundos y que sostiene la vida de más de 8 mil millones de personas al arranque del 2024. Es responsabilidad de los seres humanos, contribuir a mejorar la salud del planeta Tierra, porque de ella depende la nuestra.

Todas las personas, empresas, gobiernos, debemos contribuir a resolver la problemática de los desechos plásticos. Las empresas tendrían que hacerse cargo de su basura, los gobiernos, de las políticas públicas para cumplir con los objetivos mundiales y las personas comunes, con lo que nos corresponde para evitar contaminación en nuestros hogares y en los sitios donde transitamos. Desde elegir los productos, la manera de transportarlos, su uso y reúso, hasta su destino final que no termina cuando la llevamos al carro recolector de basura.

La separación y recolección de residuos es una parte importante. Sin embargo, de acuerdo con la investigadora Alethia Vázquez Morillas, doctora en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la UAM- Azcapotzalco, con más de 20 años de trayectoria en el tema de gestión de residuos y plásticos, uno de los problemas graves ha sido la falta de recolección de residuos.

“En nuestro país, el 17% de los residuos que se generan —120 mil toneladas al día— no se recolectan. Hay más de 200 municipios que no cuentan con este servicio. Cada mexicano produce un kilo de residuos al día y 170 gramos no se recolecta”.