Caos y largas filas, sigue siendo el escenario de la vacunación en Oaxaca

+ Pese al llamado de autoridades para no hacer filas innecesarias, muchas personas se volvieron a formar desde 24 horas antes, lo cual sumado a la falta de organización de los puntos de vacunación, derivó en caos, aglomeraciones, horas de espera y largas filas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de mayo de 2021. Hoy inició en Oaxaca la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid 19 en adultos de 50 a 59 años, distribuyendo 30 municipios en tan sólo 14 puntos de vacunación, en los cuales imperó el caos, aglomeraciones, horas de espera y largas filas pese al llamado de las autoridades de no hacerlo.

En algunos puntos como la agencia municipal de Esquipulas Xoxo, se programaron determinadas colonias durante los días 6, 7 y 8 de mayo, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo algunos ciudadanos se quejaron porque en esta ocasión no se establecieron horarios por colonias y eso incrementó la aglomeración de la gente.

También denunciaron que la vacunación no comenzó en el horario establecido, pues los biológicos no llegaban; otros se quejaron de les pidieran comprobante de domicilio, pues no es un documento establecido por la Secretaría de Bienestar de Oaxaca.

En la explanada municipal de la Agencia Dolores, los vecinos evitaron que pudieran vacunarse habitantes de colonias cercanas, así como aquellos que llegaron a vivir recientemente al lugar, obligándolos a trasladarse a otros centros de vacunación.

En las sedes de la 28 Zona Militar y la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, personas de diversas colonias y agencias llegaron a formarse desde 24 horas antes, haciendo un listado de quiénes se habían formado a fin de ser los primeros en recibir el biológico.

Sin embargo las personas que acudieron hoy por la mañana y que también querían ser vacunadas, se molestaron y algunos intentaron colarse en las filas, lo cual ocasionó gritos, reclamos y ciertos enfrentamientos.

Aunque las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para no hacer filas innecesarias, sigue imperando la angustia y muchos incluso pagan a personas para que se vayan a formar en su lugar.