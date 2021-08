Ante amparo, aplican vacuna Pfizer-Biontech a otro menor de edad en Coyoacán

+ Patricio Carrillo, un adolescente de 14 años, recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer-Biontech en su domicilio.

Ciudad de México. 27 de agosto de 2021.- Alrededor de las nueve de la mañana de ayer jueves, tocaron a la puerta de la casa de Patricio Carrillo, un adolescente de 14 años con domicilio en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

No era cualquier visita, sino una brigada de la Jurisdicción Sanitaria de la alcaldía Coyoacán con la primera dosis de la vacuna Pfizer-Biontech. Es el sexto caso que Excélsior documenta de menores de edad vacunados en el país.

Yo quería la vacuna para ya estar más tranquilo para entrar a clases”, dijo a Excélsior el adolescente que a partir del lunes 30 de agosto empezará a cursar el tercer grado de secundaria.

La vacuna no evita que me dé Covid, pero evita que me dé más fuerte”, agregó.