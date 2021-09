Avances financieros y deudas inmensas en la economía

Periodistas Unidos

El Sistema de Auditoria Tributaria (SAT) tuvo un avance importante al recaudar 248 mil millones de pesos más en el primer semestre de 2021. De ellos 183 mil millones en actos de fiscalización y 59.4 de eficiencias y cobranzas. Por cada peso invertido en dicha organización, se lograron obtener 131.8 pesos. Eficiencia pura.

Una cantidad muy importante para el gasto de este año. Y más si en 2019 la recuperación fue de 73.1 y en 2018 de sólo 53.6.

La señora Raquel Buenrostro, titular del SAT, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela (Sin Embargo) responde sin titubear que ello se debe a que trata de poner en orden a muchos evasores, varios de ellos muy importantes como Femsa, la empresa que maneja el refresco negro, y Walmart, entre otros. A quienes se les temía por su poder económico y político.

Ahora, otro importantísimo activo de este gobierno, Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dice que van tras el dinero que se robó Genaro García Luna, el jefe policiaco de Felipe Calderón (sobre ello Felipe el pequeño enmudece), preso en Estados Unidos y quien lavó dinero mexicano y lo invirtió en 30 empresas en Florida, USA.

También sabemos que hay una pesquisa de la FGR contra la actriz Gloria Trevi y su pareja, Armando Gómez Martínez, por 400 millones de pesos, recursos de procedencia ilícita. Ya que tienen compañías en Texas, para evadir impuestos, una llamada Great Tallent LLL.

Gómez Martínez, por cierto, fue detenido en Gringolandia en noviembre de 1999, con 410 mil dólares en efectivo, cantidad excesiva. Huyó y lo pescaron y cumplió cuatro meses de prisión en La Villa, Hidalgo, en Texas.

Ahora, la cantante que estuvo tres años presa en Brasil junto con Sergio Andrade por rapto, corrupción, abuso y violación de menores, y fue exonerada en México por un juez en Chihuahua- algo normal-, refuta las acusaciones en Tik Tok (sic que baila).

En su vigésima cuarta visita a Oaxaca, un grupo de enfermeras y médicos detuvieron en su camino a López Obrador, ya que hay mil 200 desempleados por falta de recursos. Y le entregaron documentos acerca de las pillerías de Ulises Ruiz, ex gobernador de la entidad, quien dejó decenas de clínicas y hospitales sin construir o concluir, pero invirtió mil 200 millones de pesos en un hospital que se encuentra en el sur de la CdMx, de nombre Sedna, el cual maneja su hermano, Hugo Ruiz.

También acusaron los oaxaqueños al sucesor, Gabino Cué, quien jamás procedió contra Ulises, y cometió asimismo fraudes con su secretario de salud, Germán Tenorio, quien fue detenido en Guadalajara en 2017.

No olvidar que, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, México recibió 420 mil millones de dólares por exportación de petróleo, sin que hasta la fecha tengamos un reporte detallado de en qué se dilapidaron, salvo por los abusos de los hijos de Martha Sahagún, los hermanos Bribiesca.

Corruptelas sin fin, y recuperaciones importantes. Pero deudas impagables del erario mexicano que sangran a la economía.

Una de ellas, el antiguo Ipab y hoy Fobaproa, el cual, según Dora Villanueva, (La Jornada, 20 de septiembre), tras 20 años, los intereses han resultado mayores que la deuda original. Algo que ya anotaba desde entonces el analista: Alfredo Jalife Rahme.

Hoy debemos un billón 400 mil millones de pesos, siendo que en el año 2000 teníamos que pagar 704 mil 918 millones de pesos.

La deuda se adquirió con el PRI, Ernesto Zedillo como presidente de la República, en 1998, en convivencia con Felipe Calderón, líder del PAN en ese entonces.

El tal Fobaproa tardará en pagarse 70 años, lo que tendrán que hacer los menores de 30 años toda su vida, siendo que se adquirió cuando ellos tenían siete años. Las herencias negras del neoliberalismo, como la llamada deuda eterna de los países latinoamericanos con los bancos extranjeros.

Este año, sólo de intereses, se erogarán por el Fobaproa 38 mil 683 millones de pesos, igual al presupuesto de la Secretaría de Marina o aumentar seis veces la inversión física en Salud.

Imposible crecer en serio con estos lastres. Moratoria es la palabra clave en muchos países o el mundo se convulsionará.

PD. Mi amigo Emilio Trinidad me escribe y hace una corrección a mi artículo anterior acerca de Morelos y las trapacerías de los gobernantes. Me precisa que primero fue mandatario Sergio Estrada Cajigal y luego Marco Adame. Correcto y gracias. Señala que Jorge Carrillo Olea, anterior a Estrada Cajigal, no concluyó su periodo. Es también cierto y en el caso del priista hay mucha tela de donde cortar que próximamente daremos a conocer.