AMLO exhibirá a legisladores de Estados Unidos que no apoyen su reforma migratoria

+ López Obrador considera que “merecen justicia” los cerca de 38 millones de mexicanos que viven en EU, de los que aproximadamente cinco millones son indocumentados.

Ciudad de México. 16 de noviembre de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que exhibiría en Palacio Nacional a los legisladores estadunidenses que no apoyen la propuesta de su homólogo Joe Biden para regularizar a once millones de mexicanos que residen en el vecino país.

“Ojalá y haya unidad pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento, de manera respetuosa, lo vamos a dar a conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario porque hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, que han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación y merecen ser tratados con justicia”, comentó en la conferencia de prensa matutina de este martes.

En medio de una respuesta para apoyar y eventualmente traer a México a paisanos adultos mayores que deseen volver a sus pueblos, indicó:

“Hago aquí el planteamiento porque no lo puedo tratar tan abiertamente en Estados Unidos por respeto a la soberanía de ese país. Yo creo que ningún Presidente ha hecho un compromiso más profundo en beneficio de los migrantes que el Presidente Biden.

“El se comprometió a regularizar la situación de once millones de migrantes; nosotros vemos muy bien esa decisión y estamos conscientes que no depende solo del Presidente, depende del Congreso, por legisladores del partido Republicano y del Demócrata.

“Si el presidente Biden presenta la iniciativa para la regularización de los once millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro”, expuso.

No deben olvidar los legisladores de Estados Unidos y deben tenerlo muy presente nuestros hermanos migrantes que hay 38 millones de mexicanos en ese país.

Nada más para que tengan una idea, agregó López Obrador, (después de México), la segunda comunidad hispana más numerosa es la de Puerto Rico y son cinco millones, y la tercera, la comunidad cubana, también todo nuestro respeto, cuatro millones, (comparado) con los 38 millones (de mexicanos).

“Y resulta que haciendo valer sus derechos, su libertad, los hermanos cubanos que viven en Estados Unidos tienen mucha influencia política, pues así hay muchos ciudadanos estadounidenses mexicanos que deben estar atentos y tener dos objetivos: defender a los mexicanos y defender a México, actuando con respeto a las leyes de Estados Unidos, del país que les da albergue, que les da la oportunidad de salir adelante y al país que también ayudan con su trabajo.

“Entonces, lo del asunto migratorio va a contar con nuestro apoyo, la iniciativa del Presidente Biden y no es que en el congreso no la aprobaron los legisladores de un partido, no va a quedar así, cuando menos lo vamos a decir aquí en la mañanera”.

De la vuelta de paisanos, instruirá al secretario de Bienestar para que presente un plan al respecto y, en su caso, se haría un padrón para traer a los connacionales incluso a través de aviones de la fuerza aérea.

El mandatario prometió apoyos para la construcción de vivienda, darles la pensión para adultos mayores y si aun están en condiciones y ánimo de trabajar incorporarlos al plan Sembrando Vida.

De la pensión subrayó que irá aumentando “y ya para el 2024 alcanzará para la comida, se va a tener garantizada la comida del adulto mayor,lo cual me llena de satisfacción.

“Por eso tomamos la decisión de ir incrementando para que en el 2024 se garantice mínimo la alimentación; si es una pareja de adultos mayores, van a tener garantizada su comida”.

Este artículo fue tomado de la agencia La Jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/16/politica/exhibire-a-legisladores-de-eu-que-no-apoyen-regularizacion-de-migrantes-amlo/