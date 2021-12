Contabiliza el INE 1.3 millones de firmas en APP para revocación; le falta revisar 2 mil cajas

+ Del total de apoyos ciudadanos, 21.35% (293,106 firmas) presentaron alguna inconsistencia por lo que deben revisarse.

Ciudad de México. 27 de diciembre de 2021.- Hasta el 25 de diciembre, el último día posible para entregar firmas para una consulta de revocación de mandato, el INE ha contabilizado 1.3 millones en la APP –aunque 293 mil presentan inconsistencias-, pero aún le falta abrir alrededor de 2 mil cajas con apoyos en formato físico, de acuerdo con un informe preliminar al que Aristegui Noticias tuvo acceso.

Para que se pueda realizar el ejercicio, se necesitan reunir 2 millones 758 mil 227 firmas, distribuidas en, al menos, 17 entidades federativas.

El organismo electoral prevé que el 4 de febrero emita la convocatoria para la revocación, si las firmas de apoyo alcanzan el 3% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores.

Según la Ley Federal de Revocación de Mandato, en su artículo 7, “el inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.

En total se han recibido a través del APP, 1,372,963 apoyos ciudadanos, de los cuales el 78.65% se encontró preliminarmente en la lista nominal sin inconsistencias, sin embargo, 21.35%, es decir, 293,106 firmas presentaron observaciones.

Algunas de las inconsistencias detectadas son que la imagen no corresponde con el original de la credencial; se envió solamente el anverso o reverso; o que la imagen presentada no corresponde al físico de la credencial; así como imagen en blanco y negro o ilegible.

También que la foto viva no corresponde a la persona que emite su apoyo: que la imagen de la persona que emite el apoyo no fue tomada directamente; que tienen rostro no visible; firmas que no corresponden; inconsistencias entre los datos de la CURP y la Clave de Elector; apoyos duplicados del mismo promovente; registros solo en Padrón Electoral; bajas del Padrón Electoral, entre otros.

Si bien los promotores de la revocación de mandato recabaron 49.78% del universo de firmas requerido, lo cierto es que a través de la aplicación del INE se recabaron únicamente 39.15% firmas válidas. Por lo que si únicamente se hubiera permitido recabar firmar a través de la solución tecnológica, el ejercicio de revocación de mandato no podría llevarse a cabo.

Será sólo con el apoyo de las firmar recabadas en papel que se podría alcanzar el umbral mínimo de firmas, siempre y cuando sean válidas.

De acuerdo con el informe preliminar, las entidades más activas -con mayor número de firmas- son la Ciudad de México y Tabasco, entidades donde la popularidad del presidente AMLO es mayor.

Por el contrario, en entidades como Colima, Nayarit y Sonora el número de firmas alcanzado es menor al 3% del número requerido en cada entidad. Lo anterior se suma a 13 entidades más en las que el número de firmas recabado no supera el 10% del mínimo requerido.

Adicionalmente el INE ha recibido aproximadamente 2000 cajas aproximadamente con firmas en formatos físicos, las cuales serán cuantificadas y valoradas en las siguientes semanas.

La validez de las firmas recabadas en papel son la única puerta a una posible revocación de mandato, que ha provocado un choque entre los consejeros del INE y la Presidencia, porque no se le dieron al instituto los 3 mil 800 millones de pesos requeridos para realizar este ejercicio. El asunto se encuentra en manos de la Suprema Corte, además de que Morena presentó una denuncia penal.

