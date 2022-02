Solicita AMLO al INAI transparentar “riquezas” de Carlos Loret de Mola

+ El mandatario mexicano reveló que fuentes anónimas le proporcionaron facturas y comprobantes de los ingresos del periodista; “No me lo dejen a mí, que si no me van a sancionar”, dijo.

Ciudad de México. 15 de febrero de 2022.- EL presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que redactó una carta a la Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, en la que solicitó una investigación para conocer cuáles son las percepciones económicas, bienes y su origen, de Carlos Loret de Mola.

“Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee Carlos, socios y familiares.

Además, el funcionario aseguró que la información que expuso sobre los supuestos ingresos que el periodista recibe de distintos medios de comunicación tuvo como fuente a una persona anónima. De igual forma, no tuvo reparo en señalar a Loret de Mola como un comunicador al servicio de la mafia del poder, pues dijo, el dinero que recibe viene del erario.

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo dar a conocer, como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información expresión, facturas y comprobante sobre los ingresos de Loret de Mola de conformidad a la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, se lee en el texto de López Obrador.

Aun cuando entre las facultades del INAI están la del tratamiento de información y su protección relacionada a entes como un órgano u organismo de cualquiera de los tres poderes, o a toda aquella persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, el instituto no tiene la atribución para investigar o dar a conocer datos de la vida privada de los ciudadanos, mucho menos el presidente.

Y aunque su carta tiene como objetivo que se le otorgue el “permiso” para exponer todavía más información sobre el periodista, el mismo López Obrador ya vislumbra una negativa por parte del INAI. Durante el intercambio de diálogos con la prensa le fue cuestionado sobre las posibles consecuencia que tendrían sus actos para con Loret, a lo que respondió:

“Por eso estoy preguntando. Yo no podría dar conocer algo si no tengo las pruebas. Tengo la información, pero les pido a ustedes que hagan su trabajo. Si ustedes no pueden, díganme si yo puedo a dar a conocerla. No me lo dejen a mí, que si no me van a sancionar”, y agregó en justificación: “Lo que yo estoy dando a conocer tiene que ver con dinero público”.

De inmediato, Carlos Loret replicó una vez más mediante mensajes en su cuenta de Twitter. “¿Por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo: no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston. Porque cada que explica, se hunde más. Por eso abusa de su poder. Está arrinconado, desesperado, en caída libre”, escribió.

Justamente, es con la investigación dada a conocer por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad acerca de la casa en la que uno de los hijos del mandatario residía en Houston, Estados Unidos, aunado a una vida de lujo, que el cruce de declaraciones ha escalonado, por lo menos de forma mediática.

“Es una mentira que ha venido alentando el ‘obradorato’ y ha sido hasta internacionalmente desmentida. Lo hace para esconder los escándalos de la casa de su hijo en Houston y sus crecientes conflictos de interés”, concluyó.

Para qué sirve el INAI

El INAI es un organismo autónomo que tiene su base en el artículo sexto de la Constitución Mexicana y que se encarga del cumplimiento de dos derechos principales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

Cualquier ciudadano, en calidad de peticionario, puede solicitar información relacionada al gobierno, a sus instituciones y a todo aquel que se relacione o haga uso del presupuesto público. En su marco jurídico cuenta con dos leyes fundamentales: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Este artículo fue tomado de la agencia Infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/15/amlo-solicito-al-inai-transparentar-bienes-y-riquezas-de-carlos-loret-de-mola/