Asegura IEEPO a egresados normalistas contratación gratuita y sin condicionamientos

+ El costo de la contratación de las últimas cuatro generaciones normalistas ha sido de mil 700 millones de pesos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de marzo de 2022.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca está abierto a brindar asesoría y acompañamiento a las y los egresados de escuelas normales para que se puedan integrar al servicio educativo estatal, siendo la única forma de contratación a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IEEPO y en coordinación con la representación sindical.

El trámite se realiza de manera personal sin ningún costo ni intermediarios, además de que hay plazos que se deben cumplir, por lo que se requiere la inmediata presentación de requisitos de las y los interesados, que con sus servicios coadyuvarán a que se logre fortalecer la educación de niñas, niños y adolescentes de la entidad.

En caso de que algunos integrantes de la generación que egresó en 2021, decidan no contratarse, se avanzará con aquellos que entreguen su documentación, en forma física o en línea, lo anterior para no perder las plazas, siendo responsabilidad y decisión propia de cada uno, si son contratados o no, ya que como ha quedado demostrado con anterioridad todos los normalistas de generaciones como las del 2017, 2018, 2019 y 2020, así como 350 rezagados del 2015 a 2017, han sido contratados bajo procesos administrativos, transparentes, equitativos y con estabilidad laboral.

El IEEPO reitera que no hay ningún motivo para realizar protestas que afecten a la ciudadanía pues todas las y los egresados tienen garantizada la estabilidad laboral y deben tener confianza en la autoridad educativa que les exhorta a continuar por la vía del diálogo y generación de acuerdos, la atención a sus solicitudes en la visión de abonar en la construcción de soluciones que permitan una mejor educación para las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes de Oaxaca.

Muestra de la disposición del Gobierno del Estado, en los últimos 4 años se ha realizado la contratación de dos mil 577 egresados de las 11 escuelas normales públicas del estado con una inversión de 170 millones de pesos anuales por cada una de las generaciones contratadas; es decir, en lo que va de esta administración se han gastado mil 700 millones de pesos en la totalidad de las generaciones contratadas y se cuenta con una ruta establecida que garantiza la contratación del 100% de los titulados, un requisito imprescindible en esta y cualquier otra profesión.