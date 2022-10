Inversión en infraestructura otorga nuevo rostro a la UABJO: Rector

+ Este miércoles 26 de octubre, el rector Cristian Carreño colocó la primera piedra para la construcción de un edificio de aulas en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UABJO, proyecto que contempla dos pisos.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Con una inversión de 5.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa de nivel superior 2022, comenzó la primera etapa del proyecto que contempla dos pisos, para atender la creciente demanda en dicha Unidad Académica, que dirige el M.V.Z. Eleazar Altamirano Mijangos.

En entrevista el el Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, L.C.P. Cristian Eder Carreño López, mencionó que esta serie de obras, dan a Ciudad Universitaria una nueva imagen:

“Esta es la nueva cara de nuestra Universidad. No puedes amar lo que no conoces, vengan y descubran el talento y todo lo positivo en la UABJO somos una comunidad que ofrece soluciones a Oaxaca. Como universitario me interesa que la UABJO recobre su prestigio y con trabajo demostremos que tenemos todo para ser de las mejores instituciones de educación superior del país”.