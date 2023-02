Rinden homenajes a Ricardo Flores Magón por centenario luctuoso

+ Este lunes se cumplieron 100 años del fallecimiento del oaxaqueño Ricardo Flores Magón, quien murió el 21 de noviembre de 1922, motivo por el que fue homenajeado por el Gobierno Federal en la Ciudad de México y en la entidad por el Congreso del Estado de Oaxaca y la Asociación de Periodistas de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, en un evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y al que asistieron el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el gobernador electo Salomón Jara Cruz, así como Diego Flores Magón y el filósofo Armando Bartra, se rindió un homenaje al anarquista, socialista, activista, escritor y filósofo oaxaqueño, Ricardo Flores Magón.

Armando Bartra recordó que Ricardo Flores Magón era contrario de todos los gobiernos, por lo cual impulsó un proyecto de revolución social muy relacionado con la revolución zapatista, aunque aclaró que Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón nunca se conocieron. También relató que desde muy joven Ricardo Flores Magón luchaba por sus ideales, lo cual lo llevó a ser encarcelado a los 19 años por participar en un mitin que se realizaba en la Ciudad de México.

Ricardo Flores Magón nació en el pueblo de San Antonio Eloxochitlán, ubicado en lo más alto de la Sierra Mazateca, el día 16 de septiembre de 1873, por lo que el próximo año se conmemorará el 150 aniversario de su natalicio, comentó su familiar Diego Flores Magón, quien leyó el acta de nacimiento en donde se asentó que fue su padre Teodoro Flores de 44 años de edad, quien lo registró el 22 de septiembre de 1873, con el nombre de “Cipriano Ricardo Flores Magón”.

Diego también se refirió a San Antonio Eloxochitlán como uno de los lugares más bellos del mundo. Y leyó cartas en donde Ricardo Flores Magón lo describía y añoraba, a pesar de que fue llevado a la ciudad desde muy corta edad (en 1877).

Durante el evento, el presidente López Obrador recordó que Oaxaca está ya a pocos días de terminar un mandato y de iniciar uno nuevo, motivo por el cual celebró que la transición de gobierno se esté llevando a cabo en armonía, “como lo merece el pueblo”, expresó.

También celebró que así como a la Sierra Norte de Oaxaca se le conoce como la Sierra Juárez, a la Sierra Mazateca se le agregue el nombre de Flores Magón, reforma que ya fue aprobada por el Congreso del Estado de Oaxaca con 33 votos a favor.

Homenajes en Oaxaca

En el Congreso de Oaxaca, las y los legisladores reconocieron en sesión solemne la aportación de Ricardo Flores Magón a la vida política de México, con la creación del Partido Liberal Mexicano en 1906 y a través del cual luchó por los derechos de la clase trabajadora.

Asimismo, destacaron que fue defensor de derechos fundamentales como la libertad de expresión y fundador del periódico Regeneración, desde el cual se oponía al mandato del entonces presidente Porfirio Díaz Mori.

Con la frase “Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir en que no habrá un sólo hombre que diga: Tengo hambre, en que no haya quien diga: No sé leer, en que en la Tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y cerrojos”, las y los legisladores recordaron el legado de Ricardo Flores Magón.

Asimismo, la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) le rindió un homenaje con ofrenda floral en la Plazuela de la Libertad de Expresión (antes llamada Plazuela de los 7 Príncipes), en donde se encuentra un busto en su honor que fue donado por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y develado el 16 de junio de 2018.

En dicho homenaje el periodista Alejandro López Castellanos, integrante de la mesa directiva de la APO, recordó una misiva que escribió Ricardo Flores Magón en 1920, desde la Penitenciaría Federal de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas.