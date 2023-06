Tatuadores se suman a campaña para identificar el cáncer de piel tipo melanoma

+ En el marco del Día Mundial del Melanoma, Bristol Myers Squibb (BMS) relanzó su programa de responsabilidad social #BuscaElPunto, cuyo objetivo es generar conciencia sobre la prevención, detección y tratamiento oportunos.

Ciudad de México.- En México muchas personas visitan los salones de tatuaje para realizarse diseños y obras de arte en su cuerpo; sin embargo, estudios sugieren que hacerse este tipo de procedimientos encima de un lunar podría ocultar la presencia de melanoma, la forma más agresiva de cáncer de piel, por la que cada año fallecen 773 mexicanos.

Por ello, los profesionales dedicados a esta práctica son muy importantes en la lucha contra este padecimiento ya que, al estar en contacto directo con la piel, el órgano más grande del cuerpo, podrían percibir una lesión sospechosa y animar a sus clientes a visitar a un dermatólogo o a un oncólogo, que son los indicados para tratarlo.

Este viernes, en el marco del Día Mundial del Melanoma (23 de mayo) y el Día Mundial Contra el Cáncer de Piel (13 de junio), la biofarmacéutica Bristol Myers Squibb México (BMS) anunció que la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica (SMCDO), A.C, e Industrias Lavin de México se suman a su programa de responsabilidad social #BuscaElPunto, cuyo objetivo es alertar sobre los signos del cáncer de piel para contribuir a un diagnóstico y tratamiento oportunos.

En conferencia de prensa, los expertos comentaron que mediante esta alianza iniciarán una campaña de cuidado de la piel y prevención del melanoma con artistas del tatuaje, quienes llevarán el mensaje a la población general y, en particular, a quienes gustan de este vehículo de expresión e identidad. Y es que esta forma de modificación de la piel, la más antigua y utilizada en el mundo, se han convertido en una actividad que va en aumento a nivel mundial. De hecho, en México, uno de cada 10 habitantes tiene un tatuaje; es decir, casi 13 millones, lo que lo coloca como uno de los tres países en Latinoamérica con más personas tatuadas.

El Dr. José Manuel Celaya Velázquez, director Médico de BMS, explicó que el melanoma ocurre por mutaciones en los melanocitos, células productoras de un pigmento que da color a la piel llamado melanina, por lo que se puede originar en cualquier parte y propagarse a otros lugares del cuerpo (metástasis).

“Los tatuadores que, básicamente trabajan con este órgano, están en una posición única para encontrar la aparición de un lunar, llaga, protuberancia, marca o cambio inusual en el aspecto de la piel2, pudiendo ver grandes y pequeñas áreas que muchas veces son difíciles de auto explorar como espalda, cuello, planta de los pies, debajo de las uñas, boca y genitales. Más allá de lo estético, esta práctica podría ayudar a salvar vidas”, indicó.

Agregó que: “Todos los involucrados estamos comprometidos con el bienestar de las personas y compartimos los mismos objetivos: BMS, a través de terapias que ayudan a pacientes a superar enfermedades graves; Industrias Lavin de México, poniendo al alcance de la población productos de cuidado personal como su línea de protectores solares Nuvel; y la SMCDO, agrupando a expertos de alto nivel enfocados en el diagnóstico y tratamiento correctos del cáncer de piel, por lo que vimos una gran oportunidad de trabajar en conjunto en esta iniciativa”.

Con una capacitación sobre la regla ABCDE, que consiste en identificar si un lunar o mancha tiene: A (Asimetría), B (Bordes desiguales), C (Color no es uniforme), D (Diámetro. El lunar mide más 6 milímetros) y E (Evolución. Tamaño y forma están cambiando)2, la presidenta de SMCDO, Dra. Patricia Carmona Contreras, indicó que la campaña no pretende que estos artistas sustituyan la invaluable labor del médico especialista, sino que sean aliados en la lucha contra este tumor maligno, pues aproximadamente 40% de los mexicanos no tiene acceso a un dermatólogo y menos del 2% acude con alguno de ellos.

Hizo énfasis en que el pronóstico de curación dependerá de la detección precoz y de un tratamiento adecuado. Favorablemente, hoy existen diferentes opciones que, según la etapa, localización y salud general del paciente, pueden consistir en cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia. Esta última ayuda al sistema inmunitario a detectar y combatir el cáncer.

En tanto Renata Martínez Lavin Castañeda, directora de Marketing de Industrias Lavin de México, indicó que con ello reforzarán la importancia de usar protector solar, pues la exposición a la radiación UV del sol o de fuentes artificiales como las camas de bronceado a edades precoces condiciona su incremento durante la vida adulta, ejemplo de ello es que se elevó la mortalidad general en México de melanoma y otros cánceres de piel (del año 2000 al 2019) más del 50%.

Además, existen otros factores de riesgo como tener muchos lunares, piel muy blanca, pecas, sistema inmunitario débil y antecedentes familiares en primer grado.

Finalmente, los especialistas comentaron que los tatuadores proporcionarán información en sus redes sociales y en sus estudios para proteger la piel todos los días y después de realizarse o retocar un tatuaje. Aunque no existe una mayor prevalencia de cáncer de piel en personas tatuadas, nunca es buena idea hacerse este procedimiento demasiado cerca o sobre un lunar; por ello, la idea es brindarles información para que puedan ayudar a sus clientes y motivarlos a que acudan al médico a revisarse a tiempo.

Finalmente, hicieron un llamado a la acción para que la gente explore sus lunares, visite al dermatólogo una vez al año y comparta el mensaje de prevención con el hashtag #BuscaElPunto.