Chente Castellanos desmiente noticia falsa sobre “obra fantasma” en Xoxocotlán

+ Luego de difundirse en Latinus con Carlos Loret de Mola, una nota sobre una supuesta “obra fantasma” en el municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, el edil xoxeño Chente Castellanos demostró que dicha obra sí existe y se entregó en tiempo y forma.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.- Este viernes el Dr. Inocente Castellanos Alejos, presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, emitió un pronunciamiento con respecto a la noticia difundida por algunos medios, en la que se le acusa de haber inaugurado una supuesta “obra fantasma” en la colonia Benito Juárez y en la que según no se había colocado “ni un tubo”, demostrando con pruebas que dicha obra sí existe.

Se trata de una obra de ampliación de drenaje sanitario en las calles de Reforma, García Virgil, Venustiano Carranza, Pipila y Sabino Crespo. En el contrato se estipularon 176.51 metros lineales de drenaje, pero en la medición realizada en sitio este 11 de agosto se registraron 180.83 metros lineales, por lo cual se hizo un poco más de lo establecido. El costo de la obra fue de 704 mil 115 pesos y se realizó del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2022, beneficiando a más de 200 habitantes del lugar.

Cabe mencionar que esta obra se metió a priorización mediante acta de selección previa, derivado de la solicitud firmada por el entonces presidente de la colonia, el C. Alejo Morales Cruz, así como la C. Silvia Zárate Ríos que fungía como secretaria y el C. Oscar Martínez Martínez que estaba como tesorero.

Sin embargo, fue el expresidente de la colonia quien se inconformó por la obra junto con otras personas que pertenecen al grupo de la señora Ninfa Zárate Ríos, quien es bien sabido trabaja de la mano con Carlos López Jarquín, hermano del expresidente municipal Alejandro López Jarquín, hoy director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) y quien sí dejó obras fantasma en Xoxocotlán.

Por lo anterior se presume que la difusión de la nota fue orquestada por el exedil Alejandro López Jarquín y su esposa Tania López López, quien perdió las elecciones para la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán y hoy funge como Rectora de la Universidad de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), en donde ha sido acusada de despedir al personal injustificadamente.

Si bien la nota dada a conocer por Carlos Loret de Mola se basa en una protesta realizada por un grupo de personas el pasado lunes 7 de agosto frente al Palacio Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, dicho “periodista” no verificó la veracidad de las acusaciones y dio por hecho que sí se trataba de una “obra fantasma”.

Lo curioso es que la nota fue retomada por algunos medios de Oaxaca que apoyan a la “pareja real” de Xoxocotlán, difundiendo todos el mismo video de TikTok del usuario @politrend, acusando al presidente Chente Castellanos de realizar “obras fantasma”. Por ello el edil xoxeño considera que la difusión de esta nota se hizo de manera dolosa y mal intencionada, pero dijo que las acusaciones en su contra ya están en manos de las autoridades correspondientes.

Asimismo aclaró que él sí está cumpliendo con los compromisos que hizo durante su campaña, realizando más de 200 obras en poco más de año y medio que lleva su administración, mientras que en este año se tienen contempladas realizar 100 obras más.

Además, indicó que estas obras han sido realizadas de manera transparente, lo cual ha llevado a Santa Cruz Xoxocotlán a ser el primer y único municipio de Oaxaca que cumple al 100% con sus obligaciones de transparencia del ejercicio 2022; así lo señala el dictamen emitido el 22 de junio de este año por el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO).