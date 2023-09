La pasarela de los huipiles del FAM

Utopía

Con más pena que gloria y con mucho desgaste para el Frente Amplio opositor, concluyó la pasarela de los huipiles que pretendieron presentarse como de bordados democráticos y auspiciados por la sociedad civil, a cargo de “la mujer de Estado” –así la llamaron– Beatriz Elena Paredes Rangel y la senadora con goce de sueldo Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

Foto: Twitter @LuisChazaroMX

Si bien aún falta la última palabra de Paredes, el hecho es que reconoció ante el Consejo Nacional del Partido Revolucionario que las encuestas no la favorecen y descartó buscar algún cargo de elección popular, después de que la dirigencia del Institucional, atropellando las formas de la urbanidad política, hizo público su respaldo a la señora X que diseñará una estrategia de seguridad pública (con el prófugo de la justicia Francisco Cabeza de Vaca), prohibiendo el consumo de micheladas entre los jóvenes, tal y como lo hizo en Santa Julia, como jefa delegacional en Miguel Hidalgo.

Se “bajó” del proceso Beatriz Elena, pero sin declinar a favor de Bertha Xóchitl –aunque ésta la alentó a no hacerlo–, y un día después presumió con la arrogancia que la distingue, por medio de la red social X, al notificar su triunfo y convocar a ver hacia adelante: “Esto apenas comienza. ¡A lo que sigue! Nadie nos detendrá”.

Tiene claro la senadora de las ocurrencias políticas y los dislates que la elección del próximo domingo y que representaba el 50% de la medición del apoyo de las dos contendientes, se cancela “porque Beatriz Paredes decidió (sic) retirarse de la contienda”, ocultando las presiones de que fue objeto por Alejandro Moreno Cárdenas, el mal afamado Alito por corrupto y traidor de sus camaradas.

La tlaxcalteca de San Esteban Tizatlán, tuvo más decoro que el exgobernador de Campeche y exitoso casateniente, pues aclaró ante la dirigencia –que se arrastró en la alfombra ante Acción Nacional y el señor X– que su adhesión definitiva al FAM dependerá del programa de gobierno de coalición y de la evolución de su entramado democrático. Tampoco escatimó autoelogios, como que “era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial, para ser la primera presidenta de México, (…) como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen”. Más todavía: “Soy una gente (sic) de misiones, no de posiciones”, a pesar de que no se conoce la declinación a ningún cargo o misión, desde que con Luis Echeverría en Los Pinos (1970-76) accedió, jovencita, a la Cámara de Diputados.

La veterana priista elogió a la senadora X por su “talento y estilo personal que imprimió una nueva dinámica al proceso”. Es decir, Paredes Rangel disfrutó lo sapos que se tragó y que sólo en apariencia la obligó su compañero de filas y causas, Moreno Cárdenas. Nadie la forzó aunque la operación por la troika partidaria PRIANRD fue muy desaseada, misma que al día de hoy acumula siete rechazos de cada 10 ciudadanos.

Lo que aún no queda claro, por lo menos para este redactor utópico, es el afán de la dirigencia del FAM y su jefe X. González en terminar abruptamente un proceso que sin ningún problema pudo culminar el próximo domingo con la elección interna, salvo que las dudas sobre las posibilidades de triunfo de Bertha Xóchitl sobre Beatriz Elena fueran abundantes. De esta manera le dan la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en su prospectiva trazada hace dos meses, de que se trataba de un montaje o una farsa de los oligarcas que están detrás del estrecho Frente opositor.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

