Claudia, Dante, Marcelo y Xóchitl

Utopía

Sin polvos mágicos de por medio, el líder del MC jura: “La campaña empezará el 3 de marzo, hay tiempo suficiente y además lo he dicho antes y lo quiero reiterar desde Monterrey, Movimiento Ciudadano ganará la Presidencia de la República”.

Dejemos la política ficción de este experimentado político veracruzano que en los años 80-90 tuvo como padrino al temido y temible Fernando Gutiérrez Barrios, porque lo significativo es el mensaje que le envió a Marcelo Ebrard, tenemos hasta el 20 de enero de 2024 para ponernos de acuerdo en tu candidatura presidencial.

El asunto estriba en quien dará más votos, más legisladores, al partido naranja que ya no hace buenos anuncios, menos aún tiene en casa candidatos que lo coloquen, como soñaba Delgado Rannauro, en el segundo sitio, antes del estrecho Frente Amplio que no logra que Bertha Xóchitl Gálvez levante vuelo, aunque el cooptado José Antonio Crespo publicita que sí avanza. Y, por el contrario, se enreda con el tráfico de influencias, las corruptelas y el plagio con declaraciones chistosas, cínicas y de huevos, pero no convencen.

Mientras, el senador Dante observa al frívolo gobernador nuevoleonés Samuel García: “como un ciudadano que está en pleno ejercicio de sus derechos políticos”. Nadie abandona una gubernatura como la de Nuevo León por la aventura sin futuro, como anticipadamente lo detectó el sobrevalorado Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, ante las severos desencuentros entre el dueño del MC y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Y en la coalición de enfrente afinan los mecanismos de elección de los candidatos de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a las ocho gubernaturas que estarán en juego, cada consejero estatal elegirá a los cuatro mejor seleccionados, dos hombres y dos mujeres, que son los que irán a la encuesta de la que saldrá quién habrá de contender bajo las siglas de Morena y los partidos Del Trabajo y Verde. También se verificará que en los registros no se dé ninguna situación de influyentismo, amiguismo y nepotismo, con base en lo establecido en los estatutos partidistas y como lo subrayó, a pregunta expresa, Andrés López Obrador, el viernes 22.

Claudia Sheinbaum sigue empeñada en la suscripción del acuerdo La esperanza nos une, porque “es vital abrir las puertas de Morena para que sean cada vez más personas las que se unan al movimiento transformador, sin importar su profesión, oficio, religión y militancia partidista, porque la unión es lo que fortalecerá la lucha por los derechos y el bienestar del pueblo de México. Evidentes son las resistencias.

Se trata de construir “una mayoría muy amplia para seguir transformando los destinos de la nación (…) Tenemos que abrir la puerta para tener esa mayoría calificada, porque tenemos una tarea: seguir transformando la vida pública de México”, en los planos judicial, energético y electoral.

Y como telón de fondo, la víspera del 9º aniversario de los 43 de Ayotzinapa, que en rigor son 41, y los dirigentes de un movimiento que fue vigoroso e incluyente, están abocados a provocar la confrontación con soldados y policías. Primero atacaron el cuartel del Ejército en Iguala, Guerrero, y ahora lanzaron petardos e incendiaron una camioneta en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, y rompieron los medallones a vehículos en demanda de “la presentación de los desaparecidos”. ¿En verdad piensan Vidulfo Rosales y sus pares que así lo van a lograr?

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.