Nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca: Claudia Sheinbaum

+ Este domingo la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo recibió el bastón de mando por parte de los pueblos originarios de Oaxaca. Sin embargo, la asistencia al evento de expriistas causó polémica. Javier Villacaña afirma que se quedarán “chiflando en la loma”.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Como parte de su gira “La esperanza nos une”, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación del partido Morena y próxima candidata a la Presidencia de México, visitó este domingo la entidad oaxaqueña para tomar protesta a los Comités de Defensa en el estado, contando con la participación de figuras como el gobernador Salomón Jara Cruz, el presidente estatal de Morena Benjamín Viveros y el rector Cristian Carreño de la UABJO.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Guelaguetza y tuvo lleno total. Asistió todo el aparato gubernamental, legisladores locales y federales, militantes y simpatizantes de Morena, así como liderazgos de diversos sectores, además de representantes de los pueblos originarios de Oaxaca que entregaron el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, a quien expresaron su confianza para seguir trabajando a favor del pueblo de México.

Durante su discurso Claudia Sheinbaum comentó que no solo quieren ganar el 2024 para que llegue una mujer a la Presidencia, sino para que “continúe la 4T, que no haya marcha atrás, que no haya regresiones, que nunca más el gobierno de México represente a unos cuantos; para que el gobierno represente al pueblo de México, un gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Por ello hizo un llamado al pueblo oaxaqueño para continuar con el “Proyecto de Transformación”. Explicó que el Plan C que les encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador significa no solo ganar la Presidencia de la República, sino también la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Senado, las gubernaturas y las presidencias municipales en todo el país.

Sin embargo, la apertura de Morena a expriistas como Mariana Benítez Tiburcio y Eviel Pérez Magaña, ocasionó que este último fuera abucheado al firmar el Acuerdo de Unidad por la Transformación, justo cuando Claudia Sheinbaum agradecía la participación del gobernador Salomón Jara, lo cual la desconcertó tratando de acallar los chiflidos, aunque después se convirtieron en una ovación para ella de personas que gritaban “¡Presienta!, ¡presidenta!, ¡presienta!”.

Y aunque Sheinbaum llamó a sus simpatizantes a valorar el aporte de políticos y organizaciones que se sumen a su movimiento, la adhesión de expriistas ha sido fuertemente criticado en redes sociales, dando pie a argumentos como que “el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma”.

Incluso este lunes, durante una conferencia de prensa del PRI Estatal, su dirigente Javier Villacaña Jiménez calificó como “denigrante” la participación de expriistas en el evento de Morena.