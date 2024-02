Fomento SSO el correcto uso de condones masculinos y femeninos

+ Este 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón. Su uso de manera correcta ayuda a evitar el contagio de ITS como sida, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, sífilis, herpes genital o el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Oaxaca de Juárez, Oax.- Está demostrado que el condón masculino tiene una efectividad hasta de 97 por ciento si se usa de manera correcta y en cada relación sexual, es el único método que previene de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) y embarazos no planeados, informó los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Mientras que el condón femenino o interno tiene una efectividad hasta de 98 por ciento si se usa de manera efectiva en cada relación y nunca junto con el condón masculino.

En el marco del Día Internacional del Condón, que se conmemora este 13 de febrero, la institución, exhorta a las y los jóvenes que han iniciado su vida sexual activa a utilizar de manera correcta los preservativos para cuidar su bienestar, en el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

La institución destaca que en el ejercicio 2023 se otorgaron de manera gratuita 205 mil 038 condones externos y 3 mil 609 de condones internos.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, de las mujeres que han tenido relaciones sexuales, el 59.4 por ciento declaró no haber utilizado algún método en la primera relación, dentro de sus respuestas se encuentran los siguientes motivos: 24.1 por ciento desconocía los métodos anticonceptivos, 11 por ciento confiaba en no quedar embarazada, el 28.4 por ciento no tenía planeado tener relaciones sexuales, 24.3 por ciento quería embarazarse y 10.9 por ciento tenía otra razón.

Ante este panorama, la institución refiere que para que los condones logren su propósito de manera eficaz en la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados se deben tomar las siguientes recomendaciones: guardar los condones en un lugar seguro, lejos de objetos que lo puedan dañar, antes de su uso verificar la fecha de caducidad y que no esté roto.

Abrir el empaque de manera cuidadosa para no romper el preservativo, no reutilizar el condón, no utilizar el condón masculino junto con el femenino, pues se pueden romper, así como utilizar lubricantes a base de agua o silicona.

Evitar el uso de productos a base de aceites, como productos para bebés, lociones, vaselina o aceite de cocina, ya que pueden romper el condón, después de su uso, desecharlo en la basura.

Cabe destacar que el Día Internacional del Condón fue establecido en 2012 por la Fundación para el Cuidado del SIDA (AIDS Healthcare Foundation-AHF) con el propósito de incentivar el uso responsable del condón e incrementar su acceso a nivel global. A la fecha se han sumado a esta celebración más de 31 países, entre ellos México.