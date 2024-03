El “pasquín inmundo” y López Obrador

Utopía

De acuerdo con el diario Reforma, el respaldo ciudadano al presidente Andrés Manuel López Obrador es de 73 de cada 100 ciudadanos, lo que equivale –según el grupo empresarial integrado por nueve periódicos en cuatro ciudades, incluyendo las tres principales de México–, que llegó a los niveles de 2019, cuando en julio rondaba el 70%, mientras que el mayor registro es de marzo de 2019, con una aprobación de 78 de cada 100 ciudadanos.

La encuesta del grupo empresarial encabezado por Alejandro Junco de la Vega Elizondo –del que según extendida versión periodística despojó a su señor padre–, es un categórico mentís a la más que reiterada afirmación presidencial de que se trata de un “pasquín inmundo” o “un boletín del conservadurismo”, lo primero encierra demasiada carga negativa y lo segundo es más descriptivo, pero no tanto como para usarlo como cliché ante una vigorosa audiencia de las mañaneras que también requiere de más elementos informativos y formativos, en detrimento de las adjetivaciones descalificatorias.

Si bien queda claro que una golondrina no hace verano, también lo es que no debe descartarse una rectificación del gandalla júnior; en particular al final del sexenio de Obrador cuando cuenta con niveles de aprobación sin precedente para el titular del Ejecutivo federal y también cuando la encuesta de Grupo Reforma sobre preferencias electorales da una ventaja de 24 puntos a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez y la mitad de los encuestados ya decidió su voto para el 2 de junio.

Presidente Andrés Manuel López Obrador | Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com

Tan son plausibles los resultados de la encuesta sobre el respaldo ciudadano a AMLO que él mismo pidió en dos ocasiones que colocaran sobre la pared que hace las veces de pantalla, la portada del periódico Reforma. Y ya entrados en gastos solicitó al equipo de Jesús Ramírez Cuevas que la dejaran un rato, cuando la mañanera del martes 19 concluyó.

Contrastante resulta la actitud presidencial hacia el otrora denominado “boletín del conservadurismo” respecto a la beligerante respuesta que ofreció al colega del diario El Universal –a pregunta expresa fuera de la lista habitual– sobre la novatada que causó la muerte de siete cadetes del Ejército en Ensenada, Baja California, a fines de febrero.

Sencillamente López Obrador comparó forzadamente la conducta del periódico del voraz empresario Juan Francisco Ealy Ortiz ante el gobierno de la Cuarta Transformación, con Paul Joseph Goebbels​, político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Simplemente Ealy Ortiz observa, ve el sol a través de cheques –ahora transferencias electrónicas–, desde hace más de medio siglo; las ideologías le tienen sin cuidado mientras le dejen buenas utilidades. De lo contrario, el denominado El gran diario de México no sería el pionero de las páginas de opinión más plurales y diversas desde los años 70 del siglo pasado, cuando allí colaboraban Arnoldo Martínez Verdugo, Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Sánchez Cárdenas y Heberto Castillo.

Son los matices los que luego se extrañan en ese formidable instrumento de gobernanza, información, denuncia ciudadana, instrucciones a funcionarios del gabinete e incluso a gobernadores de la 4T, provocaciones periodísticas, clases de historia, pedagogía política, tareas pendientes o en rezago, recomendaciones bibliográficas –de las que no se entera el sobreactuado Rafael Pérez Gay–, corruptelas públicas de sujetos con nombre y apellido, protagonismos exacerbados de colegas, entrevistas del mismo presidente a sus colaboradores y mucho más.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

