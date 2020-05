Invita la UABJO a leer su revista de divulgación científica ‘Tequio’

+ Es una publicación cuatrimestral con registro ISSN: 25 94 05 46, que en su edición número 9 se titula “Experiencias educativas: discriminación y educación superior”, con dos artículos en inglés que se aproximan al análisis de las mujeres latinas en Educación Superior en Estados Unidos

OAXACA, OAX, mayo 31.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), contribuye a la difusión del conocimiento científico a través de su revista Tequio, publicación cuatrimestral con registro ISSN: 25 94 05 46.

Su edición número 9 se titula “Experiencias educativas: discriminación y Educación Superior” y contiene dos artículos en inglés que se aproximan al análisis de las mujeres latinas en Educación Superior en Estados Unidos.

En la editorial, la Doctora en Pedagogía, Leticia Briseño Mass, docente del Instituto de Ciencias de la Educación e Integrante del Comité Editorial de Publicaciones UABJO, nos explica que, en esta edición, las y los autores dan cuenta de la dificultad en la inserción de las mujeres latinas en le Educación Superior, reconociendo las barreras estructurales a nivel simbólico y financiero a las que se enfrentan quienes deciden formarse en el vecino país.

El primero de los dos artículos “STEM Access for Latina Bilingual Teacher Candidates: Discrimination en la educación How do Informal programs motivate Women to Pursue STEM Related Fields”, aborda un debate actual y urgente.

Aquí, las autoras exploran la incorporación de la población latina en escuelas de ese país, y discuten oportunamente la forma en que los programas informales impulsan a las mujeres, o no, a estudiar en áreas relacionadas con las ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías.

El segundo, “Engaging in Testimonio as a Walk Through Labyrinth of Higher Education: Releasing, Receiving and Returning to the Field with Deeper Purpose”, presenta una profunda reflexión sobre el camino que atraviesan las estudiantes para cursar su formación universitaria y menciona que suele parecer un laberinto.

Cabe destacar que los contenidos de esta revista al igual que la de Ra Rió Guendaruyuby, están bajo la responsabilidad de la Doctora Gisela Fuentes Mascorro, Directora de Investigación de la Secretaría Académica y disponibles en www.uabjo.mx/revistas-de-divulgacion-investigacion-e-innovacion para consulta.

Para quienes deseen participar y publicar sus trabajos, se les informa que la recepción de artículos se realiza a través del correo: publicacionesuabjo2016@gmail.com