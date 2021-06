Confrontación entre vecinos de Volcanes y Antiguo Aeropuerto por desbloqueo de calle Orquídeas

+ Grupos vecinales de las colonias Volcanes y Antiguo Aeropuerto, exigen atención por parte de las autoridades del Gobierno de Oaxaca para solucionar los problemas de vialidad de sus calles, pero ante la falta de respuesta, terminan enfrentándose entre ellos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de junio de 2021.- Vecinos de la colonia Volcanes en compañía de otras agencias, dirigidos por Salvador Pérez López, Presidente de COMVIVE, quitaron hoy el bloqueo que mantenían desde abril los habitantes del Antiguo Aeropuerto en la prolongación Orquídeas, lo cual ocasionó una riña entre ambos grupos.

Cabe recordar que el cierre de la calle Orquídeas que abarca siete cuadras en Santa Lucía del Camino, fue porque los vecinos argumentaban que las obras realizadas quedaron inconclusas, pues aunque se finalizó la pavimentación de las calles, hasta la fecha no se han instalado las 36 luminarias por parte de la Secretaría de las Infraestructuras (SINFRA).

Sin embargo, esta situación ocasionó que las unidades de transporte urbano cambiaran su ruta y comenzaran a transitar por las calles de la colonia Volcanes, generando afectaciones a las mismas, “que de por sí ya se encontraban en mal estado”, comentó Salvador Pérez.

Fue por ello que dialogaron hace algunos días con los habitantes de Santa Lucía, para buscar una solución que beneficiara a todos. Lamentablemente la reunión no se llevó a cabo como pensaban, externó Salvador, quien dijo que no apoya la lucha de los vecinos del Antiguo Aeropuerto “porque es una lucha de imposición y caprichos, porque no se sensibilizan, que también los vecinos de otras colonias tienen el derecho de transitar libremente por esas calles”.

Por tal motivo decidieron también bloquear las calles Volcán de Fuego, Citlaltépetl, Quinceo y Paricutín de la colonia Volcanes, reteniendo algunos camiones para ello, como forma de presión para exigir atención por parte de las autoridades, a quien piden una mesa de diálogo y la reparación de los daños ocasionados en sus vialidades.

No obstante, ante la falta de respuesta, el día de hoy por la mañana decidieron acudir a la calle de Orquídeas y quitar el bloqueo de los vecinos del Antiguo Aeropuerto, lo cual ocasionó una riña entre grupos que supuestamente se agredieron con palos y piedras.

Al respecto, Salvador Pérez aseguró que no se agredió a nadie y desconoció saber algo sobre la confrontación que hubo, aunque esta fue grabada y circula en redes sociales. También reiteró que su idea no es perjudicar a nadie, pero que están apoyando a los vecinos afectados de Volcanes por el desvío de camiones, motivo por el que de manera simbólica, aperturaron la calle de Orquídeas.

Aunque por ahora se reactivó la circulación de dicha calle, los de Santa Lucía comentan que volverán a bloquear el acceso.