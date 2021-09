Entrega IMM equipamiento y utensilios para 12 cocinas comunitarias del estado

+ El programa de equipamiento y utensilios de cocina permite reforzar los servicios de las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarios: IMM.

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de septiembre de 2021.- Para facilitar la preparación de los alimentos en las cocinas comunitarias en el estado, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, entregó equipamiento y utensilios de cocina, a encargadas de diversas cocinas en las ocho regiones de la entidad.

La esposa del Mandatario Estatal destacó que las cocinas comunitarias son de los programas prioritarios de este organismo asistencial, pues dijo, atiende a más de 300 mil personas, entre ellas, niñas y niños.

“Además del equipamiento y utensilios de cocina, estamos otorgando material de difusión, entre ellos recetarios y lonas, a fin de asegurar la calidad nutricional, una preparación y consumo de alimentos inocuos”, refirió la presidenta del DIF Estatal.

De igual forma, subrayó que, desde el día uno de esta administración, encabezada por su esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se trabaja para poder fortalecer este programa, por ello, el día de hoy, se está entregando equipamiento a 12 Cocinas Comedor Nutricional Comunitarios.

“Por la pandemia las cocinas no están trabajando, pero eso no significa que el apoyo a quienes más lo necesitan haya parado; por el contrario, no se ha dejado de entregar este programa y, con ello, reafirmamos nuestro compromiso a las familias oaxaqueñas que acuden a las 1,310 cocinas en todo Oaxaca”, finalizó.

Christian Holm Rodríguez, director del DIF Estatal recalcó a las familias que forman parte de los programas alimentarios del DIF, que no se ha detenido la distribución de alimentos, en este sentido dijo “seguimos trabajando y operando todos los programas, cada bimestre están llegando los alimentos, para atender a las familias oaxaqueñas, pero principalmente, a las niñas y niños”.





Por otra parte, el DIF Estatal recorre las ocho regiones para acercar atención médica oportuna, de calidad y gratuita a través de las unidades móviles; por ello, este fin de semana visitó los municipios de San Pedro Taviche y Yaxe, en los valles centrales, para otorgar los servicios médicos de medicina general, ginecología, odontología y prevención infecciosa. Con estas acciones, contribuimos al fortalecimiento de la atención médica en el estado.