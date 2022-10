Ni modo, la Tía Tati se fue a la porra

Diario Ejecutivo

Dejó un plan industrial y varios récords

Tatiana Clouthier (La Tía Tati) se fue, literalmente, a la porra y no la mandaron sino que lo decidió por voluntad propia.

Para muchos jóvenes que desconocen el significado de “vete la porra”, hay que explicar que esta antigua expresión se usaba como sinónimo de “vete al diablo” o “vete a la chingada” y de acuerdo con el especialista José María Iribarren (en “El porqué de los Dichos”) la “porra” era un bastón utilizado por el tambor mayor de los regimientos, que se clavaba en cualquier lugar del campamento y ahí se mandaba a los soldados para sufrir un arresto por faltas leves cometidas.

Concretamente Tatiana Clouthier decidió “dejar de jugar en ligas mayores” y renunciar como secretaria de Economía, sin abandonar la Cuarta Transformación. “Me paso a la porra de donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos, desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria”.

Y se va por la puerta grande, con la frente en alto y una lágrima a flor de ojo.

Así lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador: “Respetamos su decisión, insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”.

En la mañanera de este jueves, el presidente expuso públicamente la carta de renuncia de Clouthier y agradeció a La Tía Tati (como le dicen sus seguidores) por su labor. “Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás, nos ha apoyado y vamos a sentir su ausencia pero como lo hemos platicado ella va a continuar con sus convicciones defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo económico y político del país”,

La carta es especialmente interesante: “Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, dice.

Y añade: “La misma dinámica vino en las 57 entradas que me tocó jugar al lado de liderazgo tuyo, desde la campaña, y ahora como Presidente de este hermoso país, no obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse”.

En otra parte explica: “Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré lo de septiembre, mi oportunidad de sumarle el equipo que está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común a hacer una más que trabaja por la patria. La revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país, quisiera decir mucho más, sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón gracias”.

Clouthier expresó que en esta semana acudió “tres veces a la “mañanera, y ya no podía. Tú llevas haciendo mucho tiempo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón receptivo para ti y para Beatriz”, concluyó.

La renuncia de Tatiana Clouthier se dio a conocer el mismo día en que se publicaba que la Oficina del Censo, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, informó que en agosto México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, medido por la suma del valor de las exportaciones e importaciones de ambas naciones, superando a Canadá y China.

En ese mes el intercambio de bienes y servicios con México sumó 70 mil 300 millones de dólares, cifra ligeramente superior a los 70 mil millones de dólares que reportó Canadá y los 63 mil 300 millones de dólares de la nación oriental.

Concretamente (y esto habla bien a favor de la Tía Tati, las exportaciones de México a Estados Unidos no sólo se han recuperado de la pandemia y alcanzado niveles previos, sino que se encuentran en su punto más alto desde que hay registros, es decir, 1993.

Otros dos puntos que puede presumir Clouthier al frente de la Secretaría de Economía, es que en los últimos informes se han registrado máximos históricos de inversión extranjera, y que por primera vez en décadas hay una política de Estado para el sector Industrial.

Uno más es que los problemas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han abordado de manera transparente y no en lo oscurito, como solía hacer con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Queda pendiente, desde luego, la posible controversia con Estados Unidos y Canadá sobre sus quejas por la política energética.

Personalmente no la conozco (como sí conocí a sus últimos 10 antecesores), pero se me hizo una secretaria con unos pantalones mejor fajados que quienes le precedieron y con una convicción por el cambio visible a todas luces.

Es una baja sensible. Su salida dejó un sentimiento como de saudade, aunque no se va de la Cuarta Transformación.

Dice el filósofo del metro: dignificar a la porra era una necesidad.

Roberto Fuentes Vivar Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”. Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.

