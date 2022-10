Guardia al ejército y la silla caliente

Periodistas Unidos

Con grandes trabajos, se aprobó por mayoría calificada en el Senado (75 por ciento de los votos), que la Guardia Nacional pase hasta 2028 a integrarse al ejército.

En la primera ocasión que se presentó el dictamen no pudo salir adelante, no obstante que se hicieron muchos ofrecimientos al grupo opositor Va por México y se presionó a varios priistas. Pero una buena cantidad de senadores del PRI y algunos del PRD no aceptaron.

Se tuvieron que hacer modificaciones para que el Senado analice semestralmente el papel de la Guardia Nacional y el Ejército y se inviertan recursos millonarios en el próximo cuatrienio para tener una policía decente, hoy la gran mayoría está infiltrada y/o manejada por el narcotráfico.

La realidad es que las presiones que llevó a cabo, Adán Augusto López (el paisa de López Obrador), y el trabajo fino de Ricardo Monreal, hicieron que uno de los asuntos prioritarios de Andrés Manuel saliera adelante.

De 13 senadores priistas opuestos, sólo tres votaron en contra: Miguel Ángel Osorio Chong (balconeado por el hackeo de Guacamaya al Cisen que estuvo a su cargo), Claudia Ruiz Massieu (sobrina de Carlos Salinas) y Beatriz Paredes (cada vez más sola y sin fuerza política ni para una próxima diputación).

En el PRD, Miguel Ángel Mancera, con varios procesos en contra de sus colaboradores, desde espionaje a obras irregulares, y Antonio García Cornejo, que desea seguir en la polaca, dieron el sí de Morena.

La llamada corcholata, Adán Augusto, logrará puntos importantes para dejar el último lugar en la competencia interna en la ruta para ser candidato morenista.

Y tal vez Ricardo Monreal, ya vuelva a sus reuniones a Palacio Nacional, las cuales habían sido canceladas por las elecciones anteriores donde se planteó que había apoyado a otros aspirantes no oficiales a alcaldías que ganaron, entre ellas Sandra Cuevas.

Ambos, Ricardo y Adán, serán tomados en cuenta por el inquilino de Palacio en sus proyectos, sin duda. Y dificultan la competencia de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quienes eran los punteros en la carrera presidencial.

La jefa de gobierno capitalino, por cierto, estaba ya en casi una gira triunfal debido a que cumplió un cuatrienio en el gobierno y ofrecía conferencias, hacia reuniones al por mayor, realizará una gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México y daba cifras que vivíamos aquí, casi en el paraíso, como tituló una de sus novelas Luis Spota. Aunque hay pendientes en el Metro, retraso en el tren a Toluca e inconformidades amplias entre el movimiento feminista, entre otras cuestiones.

Marcelo, haciendo un buen trabajo en el extranjero, de vez en cuando hace algunos actos en México, pero tiene aceptación muy amplia en clases medias y entre algunos desencantados con medidas de López Obrador: supresión de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, refugios para mujeres, et al.

La propuesta senatorial debe ratificarse sin mayores problemas en la Cámara de Diputados, y ya urge empezar a dar frutos contra el clima de violencia que no para.

Recientemente asesinaron a la diputada, Gabi Marín, en Morelos y en Totoloapan, Guerrero, masacraron a 20 personas, entre ellos el presidente municipal, Conrado Mendoza.

El 5 de octubre renunció, por cierto, un activo importantísimo de la presente administración: Tatiana Clouthier Carrillo, quien hizo una labor única en la campaña de 2018 y manejó con acierto la secretaría de Economía.

Avances de López Obrador para sus planes, aunque el panorama con éxitos y tropiezos va enredándose.

Ya nada es tan simple para el 2024, aunque AMLO tenga el 60 por ciento o más de apoyo en las encuestas.

Ya vimos lo que pasó en Brasil.

¡Cuidado Morenos sin ideas de lo que puede venir!