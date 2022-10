“Plagios” de Diego Rodarte, décimo sexta exposición virtual de CCO

+ El artista visual Diego Rodarte exhibirá la serie “Plagios”, compuesta por 13 piezas pictóricas que estarán disponibles en el micrositio de la Casa de la Cultura Oaxaqueña a partir de las 19:00 horas de este jueves 14 de octubre, para visualizarse desde el teléfono celular o computadora.

Oaxaca de Juárez, Oax.- La Casa de la Cultura Oaxaqueña inaugura este 14 de octubre su décimo sexta exposición virtual que lleva por título “Plagios”, del artista visual Diego Rodarte y que estará alojada en el micrositio de la institución www.casadelaculturaoaxaca.com, en punto de las 19:00 horas.

Rodarte, quien es originario de la Ciudad de México, señaló en entrevista para la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que su trabajo artístico ha consistido principalmente en cuestionarse ¿qué es la pintura?, “y busco poner en tela de juicio si la pintura es una acción, un objeto o es un líquido; mi trabajo básicamente se circunda sobre esta cuestión y un peldaño de investigación es preguntarme acerca de la autoría de las imágenes”.

Abundó que su proceso creativo implica una investigación, “no me interesa, desde mi plataforma, un trabajo sin investigación, me parece completamente inverosímil hacer un trabajo con una tendencia artística sin algo que no lo sustente de por medio; yo no hago bocetos, yo hago textos, tengo una libreta donde escribo, anoto ideas, teorías y de ahí empiezo a trabajarlas”.

Diego Rodarte cuenta con residencias artísticas en Los Ángeles (2018), París (2008), Oaxaca (2017), Torreón (2016) y Varsovia (2019); fue ganador de la Primera Muestra de Arte Club llevada a cabo por el Grupo Reforma en 2007 y cuenta con 18 años de trayectoria donde ha expuesto en diversas ciudades del país y del extranjero en galerías, museos y centros culturales.

Isabel Du-Pond, quien redactó el texto de sala para esta exhibición virtual expresa que “Diego Rodarte, en esta serie que acertadamente ha nombrado “Plagios”, parte de una paradoja replanteada una y otra vez por los diferentes realismos que se han desarrollado a lo largo de la historia: el mundo no es lo que parece… Y bajo este argumento, sus obras están guiadas por el paradigma: imaginar es el producto de la negación mental de lo que perciben los sentidos”.

“Con su obra busca redefinir el significado de ver a través del tiempo, esa constante que separa a los estilos pictóricos que fricciona; lo que fue con lo que ahora es”, subraya.

Al respecto, el director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Jesús Emilio de Leo Blanco indicó que las exposiciones virtuales, al igual que la humanidad que ha sobrevivido a una pandemia, han transitado por múltiples cambios a favor y, sobre esta muestra, destacó que es un trabajo de arte contemporáneo que viene a abonar a la labor de divulgar el quehacer de la comunidad artística que se vio afectada con el cierre de los recintos culturales en 2020.

Agradeció la solidaridad y la participación de los y las artistas, pues su aportación contribuye en garantizar los derechos culturales que tienen las y los oaxaqueños.