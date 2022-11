No más agresores en el poder; 3 de 3 contra la violencia hacia mujeres

+ México ocupa el primer lugar en violencia infantil, refirió la politóloga Yndira Sandoval durante la conferencia magistral organizada por la Dirección de Equidad y Género de la UABJO, para conocer más sobre la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género.

Oaxaca de Juárez, Oax.- En seguimiento a las actividades enmarcadas en la Jornada conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Equidad y Género de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (DIEG-UABJO), presentó este jueves la Conferencia Magistral “Las reglas de la democracia han cambiado: 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”, a cargo de la politóloga Yndira Sandoval Sánchez.

En este sentido, y en presencia de la titular de la DIEG, C.P. Verónica Matadamas Morales, la ponente dijo que es necesario realizar una reforma en la manera de elegir a quienes aspiran a ocupar un puesto de elección, ya que actualmente hay muchos cargos de alto nivel desempeñados por acosadores, violadores, agresores y deudores de pensión alimenticia.

Ante esta situación, se plantea “la 3 de 3” contra la violencia de género, la cual propone tres requisitos principales que deben ser obligatorios para ocupar un cargo de elección:

El primero consiste en no ser deudores de pensión alimenticia. El segundo: No ser agresores sexuales, incluyendo acoso y hostigamiento, lo que significa que no se debe incurrir en ninguno de los delitos estipulados en el Código Penal como actos que atenten contra la libertad sexual. Y el tercero, refiere a no ser agresores en el ámbito público ni privado.

Argumentó, que el tema de deudores alimentarios no contempla únicamente transferencias financieras, sino también la redistribución del tiempo propio, el cual no tiene que ver con el tiempo libre, sino más bien con estos espacios que se arrebatan a las mujeres para el desarrollo de tareas relacionadas con cuidados, crianza, limpieza y trabajo doméstico no remunerado.

Agregó, que en México hay 35 millones de hogares con encabezados por mujeres, lo que se traduce al mismo número de padres ausentes, sin embargo eso no se dice y es por eso que se hace necesario impulsar reformas a las leyes que atiendan en el ámbito de su competencia estas desigualdades.

Así también, dijo que todos los días hay 48 nuevos deudores en los padrones de morosidad por no pagar la pensión a sus hijas e hijos, cifra que corresponde solo a las denuncias presentadas, lo cual supone un número mayor.

De esta manera, reiteró que lo que lo que propone la 3 de 3, impulsada por el colectivo “Las Constituyentes MX desde 2020”, es que no haya más agresores en el poder, que quienes ocupen un cargo público estén exentos de denuncias o sentencias por violencia, acoso sexual, hostigamiento o que adeuden pensión alimenticia, por lo que invitó a la comunidad universitaria a sumarse a esta iniciativa para presentarla ante el H. Congreso del Estado en busca de su pronta aprobación.

Posterior a ello, se desarrolló el Foro de Análisis “Reformas Constitucionales 3 de 3 en Materia de Género en Oaxaca”, donde se aportaron diferentes puntos de vista sobre lo que plantea de esta iniciativa que ya se ha presentado y discutido en los Congreso de otros Estados.

En este panel participó por parte de la Universidad: la Dra. Ana Luz Ramos Soto y la Mtra. Xochitl Edith Bautista García, ambas Investigadoras de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA); así también la Estudiante Cielo Guadalupe Ortíz Villalba de la Facultad de Idiomas y la Egresada de FCA, Jazmín García.

Se contó también con la participación de las Diputadas Concepción Rueda Gómez y Lizbeth Anaid Concha Ojeda.

“Identidad y Pertenencia”