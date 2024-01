Oraciones y buenas vibras para José Agustín. Recibió la extremaunción

+ El escritor José Agustín Ramírez Gómez se encuentra delicado de salud. Su hijo José Agustín pidió oraciones y buenas vibras para su padre, quien ha estado delicado de salud desde abril del 2009, tras caer de un templete de dos metros de altura.

Por Ernestina Gaitán Cruz

Oaxaca de Juárez, Oax.- José Agustín no necesita apellidos para ser reconocido como uno de los escritores mexicanos más prolíficos, leídos y admirado por lectores y por autores diversos. Aunque su obra ha sido poco difundida, desde su adolescencia escribió ensayos, guiones de cine y de teatro, crítica de rock; hizo traducciones y literatura.

Sin embargo, desde los años 80, ha vivido de las regalías de sus libros, lo cual lo ha hecho sentir muy afortunado. Y varias de sus obras, se encuentran en e-book, para que las nuevas generaciones puedan conocerlo, con el mismo entusiasmo de los jóvenes de los años 60, cuando inició en la literatura; sus trabajos se han caracterizado por un lenguaje desenfadado, juvenil y coloquial.

Lector voraz desde niño y escritor profesional desde los 19 años, cuando publicó “La tumba” (1964) y “De perfil” (1966), calentó bien la mano (dijo en alguna entrevista), y fue autor de “Ciudades desiertas” (llevada al cine), “El rock de la cárcel”, “Inventando que sueño”, “Tragicomedia mexicana” (3 tomos) y “Vida con mi viuda”, entre muchas otras más.

José Agustín Ramírez Gómez (Guadalajara, Jalisco,19 de agosto de 1944) se encuentra delicado de salud. Y recibió la extremaunción este martes 2 de enero, por un padre zapatista amigo suyo. Luego del acto, dijo, “con esto ya mi trabajo aquí se va terminando”, de acuerdo con lo publicado en Facebook por su hijo del mismo nombre que él.

El 2 de enero, su hijo José Agustín pidió oraciones y buenas vibras para su padre, quien ha estado delicado de salud desde abril del 2009, cuando en Puebla, se cayó de un templete al dar un paso hacia atrás ante la concurrencia de sus admiradores.

La caída de dos metros de altura, le provocó fracturas en cráneo y costillas e hidrocefalia. Fue cuidado por su hijo, el neurólogo Jesús, quien también escribe artículos. Estuvo en terapia intensiva, salió, pero no se recuperó del todo y como secuela, tuvo amnesia y desde entonces, sus problemas de salud, “lo arrancaron del mundo literario”, escribió su hijo José Agustín.

Su trabajo pendiente es la novela “La locura de Dios”. Trata sobre un hombre a quien le va muy bien en la vida y de pronto, lo pierde todo. Sus amigos en un intento por ayudarlo, le dicen que le pida perdón a Dios, y él dice que no tiene por qué hacerlo. No terminó la novela porque el accidente de Puebla, “literalmente me arrancó la pluma de la mano”, dijo en alguna otra entrevista.

José Agustín y la literatura de la onda

La escritora Margo Glantz clasificó la literatura de José Agustín, así como la de Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y René Avilés Fabila, como la Literatura de la Onda. En esa época “los onderos” mezclaban las letras con el rock and roll y los psicotrópicos. Según Carlos Monsiváis, los onderos debían su influencia a los beatniks estadounidenses (Allen Ginsberg y William Burroughs) o a los postbeatniks (Hunter S. Thompson)”.

Lo cierto en la vida y obra de José Agustín ha sido el gusto y la influencia de la música, desde su niñez, cuando su padre piloto, le llevaba discos de las novedades. “La música me gusta por lo que representa. No me interesa tanto el formato y el dispositivo en que se reproduzca. Dos de mis hijos son muy rockerotes y ellos me mantienen al día con los grupos que van apareciendo. Recientemente me hicieron conocer la música de los escoceses de Snow patrol, así que los he estado escuchando con frecuencia”.

José Agustín Ramírez Gómez estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, también dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Asociación Nacional de Actores. Participó en el taller literario de Juan José Arreola.

“Mi padre siempre ha sido como un cometa para otros jóvenes, en sus despertares. Uno puede perseguir sus palabras como se acompaña a un meteoro en su órbita estelar, prendido de su fuerza gravitacional. Rolando con él uno no se aburría, siempre buscando aventuras nuevas (como él solía decir, citando a Alfred Bester, con su genial y delirante libro de sci fi: ¡Tigre, Tigre!): siempre en la ruta de las estrellas, nuestro destino”. José Agustín Ramírez Bermúdez