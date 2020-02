Consigue Fiscalía General condena de 210 años de prisión contra multihomicida en Oaxaca

OAXACA, OAX, febrero 25.- En un hecho sin precedentes en materia de procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró obtener del Tribunal de Enjuiciamiento fallo condenatorio de 210 años de prisión contra E.C.M., responsable del delito de homicidio calificado en agravio de cinco personas cometido en 2016, en la región de la Sierra Sur.

Dicho fallo condenatorio se obtuvo luego de comprobarse la responsabilidad de E. C. M., en los homicidios de las víctimas identificadas como A. J. A., P. D. P. M., M. C. V., M. J. L. P. y C. C. V., cometido en jurisdicción de San Pedro Tepalcatepec, municipio de San Carlos Yautepec.

De acuerdo con la causa penal 146/2016, el 4 de abril de 2016 aproximadamente entre las

08:00 y 08:30 horas, un grupo de personas -en el cual se encontraban las víctimas-, salieron de la población de San Pedro Tepalcatepec a bordo de dos vehículos de motor con rumbo al paraje “El Colino”, para cortar leña, cuando arribaron dos camionetas que trasladaban a pobladores de San Pablo Topiltepec, entre ellos a E.C.M. y otras personas, trayendo consigo escopetas y armas largas, disparando contra las víctimas, quienes perdieron la vida.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia –a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo-, inició la investigación correspondiente, identificando al imputado, obteniendo y ejecutando la orden de aprehensión girada en su contra y presentándolo ante la autoridad judicial que lo requirió.

En audiencia celebrada el 20 de febrero de 2020 y como resultado de este nuevo debate ordenado por la Sala Penal del TSJE, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra el imputado, imponiéndole la pena de prisión de 210 años de prisión, así como a pagar la cantidad superior de 865 mil pesos por reparación del daño y la cantidad de 24 mil pesos en favor de la víctima J.C.H. por los gastos médicos que realizó, derivado de las lesiones que le fueron inferidas.