Insiste Markoa Vásquez en liberar paso de peatones en portales del zócalo

+ Algunos empresarios restauranteros, como los hermanos Rodríguez Casasnovas, aluden acuerdos con el Municipio citadino y responden airados

OAXACA, OAX., septiembre 3 de 2020.- Por segunda ocasión, el artista plástico Marco Antonio (Markoa) Vásquez recorrió este jueves el Andador Turístico y los portales del zócalo capitalino para exigir al Municipio de Oaxaca de Juárez haga respetar los espacios para el libre tránsito de las personas, ante el enojo de algunos empresarios como los hermanos Rodríguez Casasnovas, propietarios del restaurante-bar “Terranova”.

“Estas acciones no tienen ningún interés político ni económico, más que conservar nuestra ciudad para las futuras generaciones tal como la conocemos hoy”, manifestó el pintor en conferencia de medios.

Markoa Vásquez estuvo acompañado por discapacitados, ex campeones de juegos paralímpicos, quienes refirieron que las mesas y sillas de los restaurantes limitan su tránsito en la zona conocida como “Bajo el Laurel”, por lo que pidieron a las autoridades atender y resolver esta problemática.

El pintor acudió a varios restaurantes ubicados en los portales para retirar mesas, sillas y macetas, bajo el argumento que impiden el libre tránsito de los peatones.

Esta acción generó el enojo de algunos dueños de los diferentes establecimientos, quienes argumentaron que “los espacios son ocupados derivado de un acuerdo con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez desde el año 2003”.

“Ve a cobrarle a los pintores del Jardín Labastida. Tu no eres autoridad. Vete de aquí. Que sea la última vez que tocas estas mesas y no me amenaces”. Así encararon y corrieron los dueños del “Terranova” al pintor.

Markoa sólo les demandó que cumplan el Reglamento de Conservación del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y que liberen los accesos y banquetas que actualmente son ocupados por restauranteros en la zona.

Asimismo, reconoció que empresarios como el del “Chocolate Mayordomo”, que se encuentra instalado sobre el Andador Turístico, haya reconocido el llamado a liberar vialidades y recogió plantas y macetas del paso de la gente, no así los del “Terranova”.

Hasta el momento, luego de dos acciones del artista plástico, las autoridades del Ayuntamiento capitalino, que preside el “morenista” Oswaldo García Jarquín, no se han pronunciado al respecto.