Martes de Covid-19 en Oaxaca con 215 contagios y 23 muertes

+ La epidemia sigue activa, advierte la Secretaría de Salud y exhorta a evitar la aglomeración de personas y reforzar las medidas de prevención

OAXACA, OAX., enero 19 de 2021.- La Jefa del Departamento de Urgencias y Desastres de los SSO, Argelia Julián Aquino, informó que al corte epidemiológico de este martes 19 de enero se han registrado 215 casos nuevos de Covid-19, con lo que suman 31 mil 811 acumulados en la entidad.

Indicó que se han notificado 51 mil 190 casos, de los cuales 14 mil 625 han sido negativos, hay cuatro mil 754 sospechosos, 28 mil 926 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan 23 decesos, que suman dos mil 316 fallecimientos acumulados.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valle Central, contabiliza 21 mil 981 casos y mil 229 defunciones; el Istmo dos mil 661 y 360 defunciones; Mixteca dos mil 390 y 202 defunciones; Tuxtepec dos mil 147 y 287 defunciones; Costa mil 592 y 152 defunciones y la Sierra mil 40 y 86 defunciones.

Mencionó que los 215 casos nuevos se distribuyen en 67 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que ocupa el mayor número de casos con 52, Santa Lucía del Camino 13, San Antonio Huitepec y la Villa de Zaachila nueve cada uno, Huajuapan de León ocho, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa y Santiago Pinotepa Nacional siete cada uno, Salina Cruz seis, el resto cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Julián Aquino dijo que hay 569 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valle Central registra 372, Mixteca 55, Costa 49, Istmo 33, Sierra 31 y Tuxtepec 29.

Sostuvo que de las dos mil 316 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con mil 72, 531 y 372, respectivamente.

Por sexo, mil 516 son hombres y 800 mujeres, en tanto que las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dio a conocer que el día de hoy se registran 16 hospitales de la entidad con una ocupación del 100%; del total de las 682 camas totales, 434 se encuentran ocupadas, lo que representa el 63.6% de ocupación a nivel estatal.

Informó que se cuenta con cuatro centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada, los cuales son: el Hospital de zona número uno del IMSS, el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital Doctor “Aurelio Valdivieso” y el Centro de Salud Urbano uno.

Asimismo, reiteró su llamado a la población para que si no tiene a qué salir no lo haga, y en caso de ser necesario utilice el cubreboca de manera correcta, mantenga la sana distancia, use alcohol en gel para limpiar y desinfectar las manos, a fin de evitar la saturación de hospitales y cortar la cadena de contagios.