Silvano Aureoles visita Oaxaca; quiere ser el próximo Presidente de México

+ “Que le vaya bien y que cierre bien su sexenio”, comenta Silvano Aureoles sobre las aspiraciones presidenciales de Alejandro Murat. Sin embargo, considera que Murat estuvo muy alineado con el régimen Morenista, mientras que él se asume como opositor y el mejor perfil para vencer a las “corcholatas” de AMLO.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, visitó este lunes la ciudad de Oaxaca como parte de su gira nacional anunciada el pasado 05 de octubre, para compartir que quiere ser el próximo presidente de la República Mexicana y que por ello presentará en marzo del próximo año, la propuesta con la que va a gobernar a partir del 1° de octubre de 2024, basada en una estrategia integral para acabar con la violencia y la criminalidad.

Comentó que con Oaxaca ya son 20 entidades del país las que visita y que antes de diciembre de este año, terminará de recorrer los estados que le faltan, convocando a la unidad, así como al encuentro y diálogo con distintos sectores de la sociedad.

Silvano Aureoles propone a los dirigentes de los partidos políticos, realizar elecciones primarias en urnas para definir al próximo candidato de oposición, siendo el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice dicho proceso a más tardar en julio del 2023, para que haya certeza y piso parejo, por lo cual también podrían participar hombres y mujeres que no tengan militancia.

Con lo anterior busca formar un Frente Amplio Opositor al que se sumen también el partido Movimiento Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, pues reconoció que los partidos opositores son responsables de que Morena gobierne la mayor parte del país, citando como ejemplo el haber dejado la candidatura a Ricardo Anaya en las elecciones de 2021, a pesar de que “abajo nunca permeó”.

Por ello aclaró que en esta ocasión el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no va a estar a expensas de otro partido, pues aseguró que tienen historia y trayectoria. Así que no van a medir su impacto por el porcentaje que obtuvieron en 2021 -que fue oficialmente del 4%-, asegurando que él tiene el perfil para ganarle a las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador y augurando que dichos personajes van a salir peleados.

Con respecto a la aspiración del todavía gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para postularse también como candidato a la presidencia en 2024, dijo que le deseaba que “le vaya bien y que cierre bien su sexenio; tiene derecho a aspirar a la presidencia”, aunque consideró que estuvo muy alineado al régimen de Morena, mientras que él se asume como opositor y asegura que no está en función de las “conveniencias”.

No obstante y al cuestionarle si cedería su candidatura, dijo que dependería, por ejemplo, si no gana en las elecciones primarias que propone. “Si no gano, voy a ayudar porque quiero que este país salga”, expresó.