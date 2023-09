La divina y eterna Elsa Aguirre deteniendo el tiempo

Enfundada en unos modernos jeans de vestir, saco con blusa veraniega y balerina en el cabello, tuve la oportunidad de entrevistar a la Divina y Eterna Elsa Aguirre, en su casa de Cuernavaca, Morelos. El nerviosismo de estar tan cerca de una leyenda del Cine de Oro Mexicano, pero sobre todo, el hecho de escuchar de viva voz sus andanzas en el séptimo arte, su vida, sus pasiones, hicieron que esas horas que me dedico se escurrieran como agua entre los dedos.

De entrada, mi primera impresión. Elsa Aguirre es un ser humano amable, humilde, que despierta confianza inmediata. Ella cumplió este 25 de septiembre 93 años y sin embargo, es una hermosa mujer, de piel impecable y voz firme, en un tono bajo que raya en lo sensual. Elsa se revela como una mujer inteligente, con una memoria asombrosa, que lo mismo rememora sus andanzas en el séptimo arte, que recita poemas realizados por ella misma en su temprana adolescencia. Cito textual uno de ellos:

“Desde esa noche que solo una estrella brillaba en el cielo y la única en saber que por primera vez he dicho: Te quiero, ha hecho que nazca en mí algo supremo, en dicha incontenible decir a cada instante, te quiero, te quiero. Y ahora que, la vuelvo a mirar, casi me ciega los ojos, es tan inmenso su brillar, como inmenso brillará mi amor ante tus ojos. Sí supieras oh estrella lo que me haces soñar, nunca quisiera del sueño despertar.”