Debe suspenderse el bloqueo a Cuba y ayudarle sin fines políticos: AMLO

Villahermosa, Tabasco. 12 de julio de 2021.- “Mi solidaridad con el pueblo cubano. Debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Tienen que ser los cubanos los que decidan, porque el suyo es un país independiente, libre y soberano”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, en la zona militar de Villahermosa, Tabasco, respondió con amplitud a una pregunta específica sobre las manifestaciones contra el gobierno en Cuba, el día de ayer.

Con dureza adujo que si se le quiere ayudar a Cuba, lo primero que debe hacerse es suspender el bloqueo a Cuba, “como lo está solicitando la mayoría de los pueblos en el mundo, eso sería un gesto humanitario. Nunca un país puede ser cercado por razones políticas.”

Y ponderó que existen dos formas de resolver la situación en la isla: “cancelando el bloqueo y que los países del mundo ayuden a Cuba sin fines políticos.”

En territorio cubano, “no debe haber intervencionismo. No debe utilizarse la situación de salud del pueblo cubano, con fines políticos. ¡Nada de politización! -reiteró-, ni de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial. Ha habido un despliegue promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba, y no hay que utilizar ni politizar el apoyo humanitario para intervenir. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo de Cuba con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político.

“México siempre ha sido solidario con Cuba y con el mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario, México puede ayudar con medicamentos, con vacunas, con comida. Porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales.”

Seguridad en Tabasco

Por otra parte el general secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval dio a conocer la condición de seguridad del estado de Tabasco. En el caso de los feminicidios, el delito se ha reducido de forma importante al pasar de 15 en 2020, a 3 en 2021.

El funcionario militar señaló a Tabasco como una entidad ubicada en una buena posición en el estándar de delitos a nivel nacional, al ubicarse en el sitio 21. Ahí, el delito de robo en carretera a transportistas se ubica como el de más incidencia. En 2020 se registraron 10 y en el primer semestre de 2021, 16.

También ponderó el despliegue de las fuerzas de seguridad en los municipios del estado, donde actúa un total de 12 mil 209 elementos, tanto de Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

En el resto de los delitos de alto impacto existe dijo el general, nivel a la baja: en el robo a transeúntes hubo un acumulado anual en 2020 de 3 mil 371.

