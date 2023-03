“El festejo de Centéotl”, la nueva imagen oficial de la Guelaguetza 2023

+ Luego de la polémica originada en torno a la obra “Bordados de tradición e identidad”, el jurado calificador decidió cambiar su veredicto, eligiendo la obra de Malinali Yuma García Díaz titulada “El Festejo de Centéotl”, como la imagen oficial de las festividades de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2023”.

Oaxaca de Juárez, Oax.- A un día de que se dieran a conocer los resultados de la imagen oficial para las festividades de la Guelaguetza 2023 y bajo el argumento de haber encontrado similitudes en la obra “Bordados de tradición e identidad” con una imagen del fotógrafo Diego Huerta -lo cual aclararon que no era un plagio, sino una fuente de inspiración-, el jurado calificador decidió cambiar su veredicto y elegir tres nuevos primeros lugares de entre los 10 semifinalistas que ya había.

La nueva obra ganadora se titula “El Festejo de Centéotl” y fue realizada por Malinali Yuma García Díaz, una artista multidisciplinaria, promotora cultural, diseñadora y comunicóloga social con especialización en emprendimientos culturales, doctora Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y por el Claustro Doctoral Honoris Causa, quien recibirá un apoyo económico de 50 mil pesos por haber obtenido el primer lugar en este concurso convocado por el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo, encabezada por su titular Saymi Pineda Velasco.

“El Festejo de Centéotl” “Pasos de Alegría” “El Chapulín Danzante”

En segundo lugar quedó la obra “Pasos de Alegría”, del diseñador gráfico Fabio Peláez Miguel, cuya obra no había sido considerada inicialmente dentro de los tres primeros lugares, aunque en algunas encuestas de redes sociales se posicionó como la favorita. Así que en esta segunda votación, el jurado calificador decidió que dicha creación contaba con los elementos gráficos de la convocatoria, por lo cual se otorgará al ganador un apoyo económico de 30 mil pesos.

Mientras que en tercer lugar quedó la misma obra que ya había sido seleccionada en la votación anterior, titulada “El Chapulín Danzante”, realizada por el artista Modesto Reyes López, quien inicialmente había obtenido el tercer lugar, pero tras descalificarse la obra “Dioses del Fortín”, del artista Leví Ramsés Contreras Mijangos (por haber participado en la edición 2021 del mismo certamen), la obra de Modesto Reyes había pasado supuestamente al segundo lugar. No obstante, con esta segunda votación, la obra quedó nuevamente en tercer lugar y el artista recibirá un apoyo económico de 20 mil pesos.

Mediante un comunicado del Gobierno de Oaxaca, se aseguró que las nuevas obras ganadoras cumplen con todos los elementos gráficos solicitados en la convocatoria. Sin embargo, no se ha aclarado qué pasará con los premios que se habían otorgado en la primera votación, pues también indicaron que la decisión del jurado de cambiar su veredicto, no significaba que la obra “Bordados de tradición e identidad” del artista Luis Fernando Ramírez García, no haya ganado legítimamente. Incluso reconocieron su trabajo y lo alentaron a seguir trabajando y creando, indicando que él era el menos responsable de toda esta situación.

Lamentablemente dicho artista fue el más afectado durante toda esta controversia, siendo sujeto a fuertes críticas de la opinión pública que descalificaron su obra y pusieron en duda su talento. Y si bien hubo quienes lo apoyaron, para algunos la decisión del jurado fue como darle la espalda, aunque para otros fue lo mejor a fin de evitar una inconformidad mayor.

Incluso la tarde de ayer los artistas que participaron en el concurso, habían convocado a una conferencia de prensa para expresar su opinión. Sin embargo al llegar los medios de comunicación, no quisieron dar ninguna declaración, argumentando que estaban esperando a que primero la Secretaría de Turismo los atendiera.