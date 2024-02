Oaxaca, lista para el encuentro de Campeones de la Guelaguetza

+ Los boxeadores Adrián “Gatito” Curiel y Sivenathi Nontshinga manifestaron su emoción por estar a unas horas de subirse al ring y dar un gran espectáculo al público que asistirá a verlos en la tierra del Dios Nunca Muere.

Oaxaca de Juárez, Oax.- El mexicano Adrián “Gatito” Curiel y el sudafricano Sivenathi Nontshinga se vieron las caras en territorio oaxaqueño, previo al encuentro Campeones de la Guelaguetza que se llevará cabo este viernes 16 de febrero en la Rotonda de la Azucena y en el que disputarán el título mundial de Peso Minimosca.

Con la representación del Gobernador Salomón Jara Cruz, el director del Instituto del Deporte (Indeporte), Arturo de Jesús Chávez, dio la bienvenida a ambos pugilistas, asegurando que este encuentro de talla internacional es el segundo que se realiza en Oaxaca, pero el primero con gran impulso gubernamental.

“Para el Gobierno del Estado es una oportunidad para que la entidad esté en los ojos del mundo”, afirmó al tiempo de desearles el mejor de los éxitos en este combate a ambos deportistas.

En conferencia de prensa, ambos boxeadores manifestaron su emoción por estar a unas horas de subirse al ring y dar un gran espectáculo al público que asistirá a verlos en la tierra del Dios Nunca Muere.

“Estoy muy contento de defender mi título, en mi tierra y con mi gente, y que todo México nos pueda ver. Nos entrenamos como campeones pero venimos preparados como si fuéramos los retadores”, expresó el “Gatito” Curiel al referirse que en este encuentro boxístico defenderá el título de Peso Minimosca que en noviembre pasado le arrebató a Sivenathi Nontshinga, tan solo en el segundo asalto en Montecarlo, Mónaco.

Por su parte, Sivenathi Nontshinga aseguró que este próximo encuentro tendrá la oportunidad de volver a ganar el título y es algo que no desaprovechará. “He estado trabajando muy duro, no es la primera vez que entro en una pelea de título mundial y ahora voy a demostrar que también he aprendido de la derrota. Caer es parte de la vida, pero levantarse es vivir y este viernes voy a demostrar que estoy listo para ganar”, dijo.

En este marco en el que contó con la distinguida presencia de los campeones mundiales mexicanos José “Pipino” Cuevas y Humberto “La Chiquita” González, se dieron a conocer las peleas que se llevarán a cabo en el Auditorio Guelaguetza previo al encuentro estelar, iniciando a las 13:00 horas con la Final del Torneo Amateur.

Posteriormente, a partir de las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de las peleas entre Federico Pacheco Jr. y José Mario Tamez, en la categoría de Pesos Pesados; así como de Criztec Bazaldua y Alejandro Castillo de Peso Ligero.

También se llevará a cabo el encuentro entre Julio Porras y Aaron Rocha, en Peso Súper Mediano; y Brayan Rivera contra Daniel Zaragoza, en Peso Pluma Junior.

En la categoría de Peso Pluma Junior se enfrentarán el oaxaqueño Sergio Chirino Sánchez contra Dennis Contreras, así como Arturo Cárdenas contra Ernesto García.

Previo a la pelea estelar pactada para las 21:00 horas, se llevará a cabo el encuentro entre Mauricio Lara y Daniel Lugo, de Peso Ligero Junior.